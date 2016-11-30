中国信用债：大连机床再卷入信用事件，16大机床SCP002触发交叉违约条款

路透上海11月30日 - 上周刚出现技术性违约的大连机床集团再度卷入信用事件。公司周二稍晚公告称，因其子公司近期发生了1.39亿元人民币的银行承兑汇票垫款，并在10个工作日内未纠正，其发行的2016年度第二期超短期融资券16大机床SCP002 已触发交叉违约条款，目前公司正筹措资金寻求尽快解决。

大连机床集团的公告指出，其子公司大连机床（数控）股份有限公司于渤海银行开具了14笔银行承兑汇票合计金额1.39亿元，由于应收账款回款未能及时到位，导致未能按时解 付，产生垫付。

而根据16大机床SCP002的募集说明书中关于交叉违约条款的约定，鉴于公司在银行承兑汇票垫款发生之后的10个工作日宽限期内未予以纠正完毕，该项垫款事件已触发16大机床SCP002的交叉违约条款。

大连机床集团表示，目前正通过多途径积极筹措资金，寻求尽快解决1.39亿元银行承兑汇票垫款。同时，我公司将积极配合16大机床SCP002主承销商兴业银行 启动交叉违约后的豁免及救济机制方案。

兴业银行则称，将根据募集说明书中关于特殊投资者保护条款的约定，在主承销商知悉发行人违约事件之日起的15个工作日内召集持有人会议，启动豁免及救济机制方案。

16大机床SCP002的募集说明书显示，发行人可对违约事件做出适当解释或提供救济方案，以获得持有人会议决议豁免本期债务融资工具违约。

而在在持有人会议上，债务融资工具持有人可对上述违约事件的如下处理方案行使表决权：（1）无条件豁免违约；（2）有条件豁免违约，即如果发行人采取了对本期债务融资工具增加担保或进行赎回的救济方案，并在30日内完成相关法律手续的，则豁免违约。

大连机床集团上周一（21日）曾表示，15机床CP003应于当日兑付本息，但截至日终，由于技术性原因，未能按照约定将偿付资金按时足额划至托管机构；应付本息金额为2.12亿元人民币。随后周二公司兑付了该期短融的全部应付本息，并补足延迟一天的利息；而对于此事公司解释为“系统操作原因”。 （完）

参看相关细节，请点选中国货币网 here

here (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)