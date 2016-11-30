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亚洲 | 2016年 11月 30日 星期三 10:22 BJT

《汇市简讯》英镑兑澳元略微走软，动能研究呈中性

0153 GMT

* 在亚洲淡静的月底交易中，英镑兑美元略有走软，开盘则涨0.6%

* 澳洲建筑许可 及英国消费者信心数据 表现不佳

* 动能研究呈中性，5、10及20天移动均线相互冲突，无明确倾向

* 若收在20天移动均线1.6554和10月/11月涨势38.2%回档位的下方，则为看跌格局

* 初步支撑位和阻力位分别在早前低点1.6644和纽约高点1.6784

* 图表：reut.rs/2fOPPxh (完)

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