《汇市简讯》英镑兑澳元略微走软，动能研究呈中性

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
0153 GMT
* 在亚洲淡静的月底交易中，英镑兑美元略有走软，开盘则涨0.6%
* 澳洲建筑许可 及英国消费者信心数据 表现不佳
* 动能研究呈中性，5、10及20天移动均线相互冲突，无明确倾向
* 若收在20天移动均线1.6554和10月/11月涨势38.2%回档位的下方，则为看跌格局
* 初步支撑位和阻力位分别在早前低点1.6644和纽约高点1.6784
* 图表：reut.rs/2fOPPxh (完)
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全部现汇报价 (编译 侯雪苹；审校 龚芳)
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。