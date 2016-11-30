台湾汇市：台币兑美元盘初带量微跌，外资积极买汇惟出口商抛汇收敛贬幅

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透台北11月30日 - 台币兑美元 周三盘初带量微跌。交易员表示，尽管美国经济数据亮眼未能支撑国际美元续强，但韩元等亚币盘初仍旧大致持平上日，并未出现明显涨势，反观台币则因消化外资积极买汇而趋弱整理，惟出口商进场抛汇收敛贬幅。
他们指出，台北外汇开盘一小时成交量约2.18亿美元，量能较上日同时段的1.96亿美元热络，交投主要来自外资大量美元买需，加以出口商在31.83-31.85间抛汇需求增温，两股力道拉扯下料台币暂在现有区间狭幅盘整。
〞早上外资一直买美元，台币就在走自己的路。〞一位大型公营银行交易员说。
周二美国公布强于预期的第三季国内生产总值(GDP)数据后，美元一度全线走强，兑避险日圆劲升逾1.2%，但之后美元回吐当日大部分升幅。即便是显示美国消费者信心升至2007年7月以来最高水准的数据，也未能劝阻投资人抛售美元，因美元升势动能看来已经消竭。
本地时间10:06，台币兑美元报在31.840，交投区间介于31.788-31.850，上日收在31.818。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩减；目前一个月美元/台币远汇 报31.789/31.831，上日收在31.780。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•31.770-31.870。
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--《焦点》OPEC即将开会之际，伊朗和伊拉克与沙特对峙 (完) (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)
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