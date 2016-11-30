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亚洲 | 2016年 11月 30日 星期三 10:13 BJT

台湾汇市：台币兑美元盘初带量微跌，外资积极买汇惟出口商抛汇收敛贬幅

路透台北11月30日 - 台币兑美元 周三盘初带量微跌。交易员表示，尽管美国经济数据亮眼未能支撑国际美元续强，但韩元等亚币盘初仍旧大致持平上日，并未出现明显涨势，反观台币则因消化外资积极买汇而趋弱整理，惟出口商进场抛汇收敛贬幅。

他们指出，台北外汇开盘一小时成交量约2.18亿美元，量能较上日同时段的1.96亿美元热络，交投主要来自外资大量美元买需，加以出口商在31.83-31.85间抛汇需求增温，两股力道拉扯下料台币暂在现有区间狭幅盘整。

〞早上外资一直买美元，台币就在走自己的路。〞一位大型公营银行交易员说。

周二美国公布强于预期的第三季国内生产总值(GDP)数据后，美元一度全线走强，兑避险日圆劲升逾1.2%，但之后美元回吐当日大部分升幅。即便是显示美国消费者信心升至2007年7月以来最高水准的数据，也未能劝阻投资人抛售美元，因美元升势动能看来已经消竭。

本地时间10:06，台币兑美元报在31.840，交投区间介于31.788-31.850，上日收在31.818。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩减；目前一个月美元/台币远汇 报31.789/31.831，上日收在31.780。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•31.770-31.870。

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