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亚洲 | 2016年 11月 30日 星期三 10:32 BJT

韩国金融市场：韩股料连涨第四日因三星电子触纪录高位，韩元上扬

指标股指月线可能收于今年6月末以来最低水准，11月整个月都承压
，投资者在美国大选之前及以后抛售风险资产。
    
    外资和散户投资者买盘提振大盘走势，接近中午时分别买超323亿韩
元和391亿韩元韩股，而机构投资者卖超719亿韩元。
    
    下跌个股和上涨个股分别为460档和325档。
    
    韩元 基本持平，美元在石油输出国组织(OPEC)会议之前变动不
大。OPEC今日稍后召开会议，可能给金融市场带来更多不确定性。
    
    韩元兑美元 报1,167.2，较周二国内市场收盘价1,165.8小
涨0.1%。韩元/美元月线料收于今年5月以来最低位。
    
    12月三年期公债期货 上升0.07点至109.40。
    
                                0157 GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元              1,167.2       1,165.8  
    日圆/韩元      10.3882/983       10.3715
    韩国公债期货 *          109.40        109.33 
    韩国综合股价指数     1,984.94      1,977.49  
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)
        
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    韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选            
 
    

 (编译 王丽鑫/杜明霞/王兴亚；审校 徐文焰/龚芳)

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