韩国金融市场：韩股料连涨第四日因三星电子触纪录高位，韩元上扬

指标股指月线可能收于今年6月末以来最低水准，11月整个月都承压 ，投资者在美国大选之前及以后抛售风险资产。 外资和散户投资者买盘提振大盘走势，接近中午时分别买超323亿韩 元和391亿韩元韩股，而机构投资者卖超719亿韩元。 下跌个股和上涨个股分别为460档和325档。 韩元 基本持平，美元在石油输出国组织(OPEC)会议之前变动不 大。OPEC今日稍后召开会议，可能给金融市场带来更多不确定性。 韩元兑美元 报1,167.2，较周二国内市场收盘价1,165.8小 涨0.1%。韩元/美元月线料收于今年5月以来最低位。 12月三年期公债期货 上升0.07点至109.40。 0157 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,167.2 1,165.8 日圆/韩元 10.3882/983 10.3715 韩国公债期货 * 109.40 109.33 韩国综合股价指数 1,984.94 1,977.49 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王丽鑫/杜明霞/王兴亚；审校 徐文焰/龚芳)