日本股市：跟随美股小幅走高，但涨势在OPEC会议前受限

但交易商表示，美国大选后的升势可能正在失去动能。

“随着投资人焦点放在特朗普政府将对市场产生的实际影响，这一充满各种预期的阶段可能即将告终，”摩根大通资产管理的全球市场策略师Yoshinori Shigemi表示。

他并预期今日交投活动将迟滞，因交易商关注OPEC今日稍晚维也纳会议的进展。

他并称，投资者态度谨慎，静候美国周五将公布就业报告，以及意大利周日将举行的宪法改革公投。

出口股涨跌互见，本田汽车 涨2.1%，日产汽车 跌0.4%；Panasonic 涨2.5%。