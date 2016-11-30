中国新债：进出口行周四将发行至多150亿元四期债，期限1/3/5/20年

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海11月30日 - 中国进出口银行周三公告，将于周四(12月1日)招标发行至多150 亿元四期固息债，期限包括一年、三年、五年和20年。 上述四期债中，20年品种为该行2015年第19期 的增发债，票面利率3.8 8%，其他三期均为新发债。具体发行条款如下： 2016年第14/15/16期新发债；2015年19期增发债 ---------------------------------------------------------------- 招标规模上限 1年：50亿元；3/5年：40亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/3/5/20年固息 招标时间 1/3年：12月1日10:00-11:00 5/20年：12月1日10:00-11:30 招标方式 单一利率/价格中标(荷兰式) 缴款日 12月5日 起息日 1/3/5年：12月5日；20年：1月12日 发行期 12/1-12/5 上市日 12月7日 手续费 1/3年：0.05%；5年：0.1%；20年：0.2% ----------------------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。