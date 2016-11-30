版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 30日 星期三 10:26 BJT

中国新债：进出口行周四将发行至多150亿元四期债，期限1/3/5/20年

路透上海11月30日 - 中国进出口银行周三公告，将于周四(12月1日)招标发行至多150
亿元四期固息债，期限包括一年、三年、五年和20年。
    
    上述四期债中，20年品种为该行2015年第19期 的增发债，票面利率3.8
8%，其他三期均为新发债。具体发行条款如下：
 
                      2016年第14/15/16期新发债；2015年19期增发债
   ----------------------------------------------------------------
    招标规模上限      1年：50亿元；3/5年：40亿元；20年：20亿元
    期限/计息方式     1/3/5/20年固息
    招标时间          1/3年：12月1日10:00-11:00
                      5/20年：12月1日10:00-11:30
    招标方式          单一利率/价格中标(荷兰式)
    缴款日            12月5日
    起息日            1/3/5年：12月5日；20年：1月12日
    发行期            12/1-12/5
    上市日            12月7日
    手续费            1/3年：0.05%；5年：0.1%；20年：0.2%
   ----------------------------------------------------------------(完)
            
    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐