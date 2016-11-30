香港个股：保利置业复牌盘初受压，保利房地产放弃向其收购若干项目

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月30日 - 中国房地产商--保利置业 周三复牌盘初受压，因姊妹公司保利房地产 放弃向其收购若干项目。
保利置业盘初一度跌近4%至2.41港元。香港时间10:23，跌2.8%，报2.43港元。
该公司今早在联交所的公告称，其控股股东中国保利集团的附属公司保利房地产拟考虑以发行股份的方式收购保利置业若平项目，然而，于进一步考虑之后，保利房地产已决定暂时不进行潜在交易，且已确认迄今为止并无就潜在交易订立最终协议。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 乔艳红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。