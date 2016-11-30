香港个股：保利置业复牌盘初受压，保利房地产放弃向其收购若干项目

该公司今早在联交所的公告称，其控股股东中国保利集团的附属公司保利房地产拟考虑以发行股份的方式收购保利置业若平项目，然而，于进一步考虑之后，保利房地产已决定暂时不进行潜在交易，且已确认迄今为止并无就潜在交易订立最终协议。（完）