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亚洲 | 2016年 11月 30日 星期三 10:28 BJT

香港个股：保利置业复牌盘初受压，保利房地产放弃向其收购若干项目

路透香港11月30日 - 中国房地产商--保利置业 周三复牌盘初受压，因姊妹公司保利房地产 放弃向其收购若干项目。

保利置业盘初一度跌近4%至2.41港元。香港时间10:23，跌2.8%，报2.43港元。

该公司今早在联交所的公告称，其控股股东中国保利集团的附属公司保利房地产拟考虑以发行股份的方式收购保利置业若平项目，然而，于进一步考虑之后，保利房地产已决定暂时不进行潜在交易，且已确认迄今为止并无就潜在交易订立最终协议。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 乔艳红)

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