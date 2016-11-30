台湾债市：105/11R公债殖利率跌至近三周低点，月底作帐买盘轧痛空头

路透台北11月30日 - 台湾指标10年公债105/11R 发行前交易殖利率周三盘初走跌，因月底作帐启动轧空行情，空单停损刺激了指标债的买气，殖利率盘中创近三周低点。

交易员指出，冷券市场持续有零星成交，买气出笼之下，也激励多方。此外，月底公债因评价因素，也使交易商的买气升温。只不过，不少交易商仍然对下周将标售的公债买气存疑，态度保守。10年指标公债的盘中前低在11月11日的1.048%

〞台债走成这样，大家压力都很大，就有一些怪事。〞一位银行交易员说。

一位交易员说，部分交易商变更持券的会计科目，或两交易商互抛持券，冷券市场的买气真相如何仍有不少质疑。而10年公债殖利率从近期高点1.41%，至今已下跌30基点左右，投资盘在下周初级市场标售时，在此利率水位附近是否真能买单，也颇有疑问。

105/11R期公债将于下周二(12月6日)标售，金额300亿台币，12月9日交割。

本地时间10:41，105/11R期殖利率跌1.73基点报1.1045%；他们预估今日交投区间料在1.07-1.12%间。

美国公债收益率周二小幅下跌，长债收益率触及近两周最低水准，因本月公债遭抛售后，机构投资者买入美国公债平衡其投资组合。 指标10年期美国公债收益率触及六日最低水准2.296%，较短期公债收益率也触及六日最低。

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