更新版 1-台湾汇市：台币早盘放量走跌，外资进行定价交易引导贬向31.9

(更新台币盘势及交易员评论)

路透台北11月30日 - 台币兑美元 周三早盘放量走跌。交易员表示，早盘台币因消化外资积极买汇而趋弱整理，且有外资在11点进行FIXING(定价)交易引导台币贬向31.900，惟出口商进场抛汇令贬幅稍有收敛。

他们指出，台北外汇开盘两小时成交量约5.92亿美元，量能明显转趋热络，交投主要来自外资大量美元买需，加以出口商抛汇需求也增多，目前两股力道拉扯暂由外资汇出略胜一筹。

〞外资全部都在买(美元)，市场猜测说是另一波外资汇出。〞一位大型公营银行交易员说。

交易员认为，尽管美国经济数据亮眼未能支撑国际美元续强，但韩元等亚币盘初仍旧大致持平上日，反观台币则因外资汇出而走势疲软，跟亚币盘势不同调，好像在走自己的路。

周二美国公布强于预期的第三季国内生产总值(GDP)数据后，美元一度全线走强，兑避险日圆劲升逾1.2%，但之后美元回吐当日大部分升幅。即便是显示美国消费者信心升至2007年7月以来最高水准的数据，也未能劝阻投资人抛售美元，因美元升势动能看来已经消竭。

本地时间11:21，台币兑美元报在31.894，交投区间介于31.788-31.900，上日收在31.818。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较盘初小幅扩大；目前一个月美元/台币远汇 报31.845/31.886，上日收在31.780。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•31.800-31.930。

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