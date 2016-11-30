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亚洲 | 2016年 11月 30日 星期三 11:07 BJT

《汇市简讯》美元指数涨势暂歇，呈中性格局

0236 GMT

* 美元指数月底在亚洲盘持平，开盘跌0.4%，因美债收益率下跌

* 市场交投淡静，E-迷你标普500指数期货持平，美国西德克萨斯中质油(WTI)涨0.5%，日经指数涨0.1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.4%

* 动能研究显示偏空，5和10日移动均线呈现空头交叉

* 若收在10日移动均值101.22下方，意味着升势进入盘整阶段

* 初步支撑位和阻力位分别为本周低点100.64，及5和10日移动均线101.22/27

* 图表：reut.rs/2gvjoCl (完)

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全部现汇报价 (编译 侯雪苹；审校 龚芳)

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