《路透晚报》--11月30日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经/金融】

--中国农业：有序实现耕地草原河湖休养生息，严守18.65亿亩耕地红线

中国印发耕地草原河湖休养生息规划（2016-2030年）的通知，明确有序实现耕地草原河湖休养生息，到2020年，严守18.65亿亩耕地红线，耕地土壤环境安全得到基本保障。化肥、农药使用量实现零增长，环境风险得到基本管控。

--《焦点》上海等热点楼市升级限贷，调控再加码显抑资产泡沫决心

中国10月开启的新一轮房地产政策收缩仍在继续，一线城市上海再度提高限贷门槛，推出史上最严楼市调控政策，天津亦提高首套和二套房首付比例，而武汉、深圳等稍早已进一步收紧政策。热点城市轮番加码调控，传递决策层抑制资产泡沫的决心。

--中国经济：过半数APEC企业高管计划未来一年增加投资，惟盈利压力增--调查

罗兵咸永道（普华永道、资诚）发表一项调查显示，过半数在中国内地和香港的亚太经合组织（APEC）企业高管计划在未来一年增加对中国的投资，比率较一年前略有提高，惟企业实现盈利压力加大。

--中国金融：蚂蚁金服旗下蚂蚁聚宝未来将探索更多场景理财创新产品

中国互联网金融巨头--蚂蚁金服国际财富事业部总经理、蚂蚁聚宝副总裁熊熊表示，继开发出首个与购物场景相结合的理财产品乐买宝之后，未来其将开发更多与消费场景相结合的理财产品。

--香港数据：10月M-3货币供应按年增加8.1%--金管局

香港金融管理局（HKMA）公布2016年10月货币供应数据，其中M-3按年增加8.1%。

--香港保险：首三季中国内地访客新造保费489亿港元，按年增长132%

香港保险业监理处公布，今年首三季本地保险公司向中国内地访客发出的保单新造保费为489亿港元，与去年同期公布的数字比较增长132%，并占同期个人业务的总新造保单保费比重37%。

【固定收益】

--中国公开市场：今日将进行总额2,300亿元逆回购，单日净投放900亿

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行总额2,300亿元人民币的逆回购操作，其中七天期1,400亿元，14天期800亿元，28天期100亿元。据此计算，单日将净投放900亿元。

--中国信用债：大连机床再卷入信用事件，16大机床SCP002触发交叉违约条款

上周刚出现技术性违约的大连机床集团再度卷入信用事件。公司公告称，因其子公司近期发生了1.39亿元人民币的银行承兑汇票垫款，并在10个工作日内未纠正，其发行的2016年度第二期超短期融资券16大机床SCP002已触发交叉违约条款，目前公司正筹措资金寻求尽快解决。

--中国货币市场：资金仍紧回购利率走高，但中午有大行少量融出午后或好转

中国银行间市场早盘资金面延续紧势，公开市场净投放帮助不大，市场资金融出非常有限，主要回购利率明显上升，且交易所隔夜利率一度升破9%；不过有交易员透露在临近中午时一家政策性银行和一家国有大行开始少量融出，市场期待午后资金能有所好转。

--中国债市动态：短债抛压仍重长债及IRS暂稳，央行小幅净投放稍平复情绪

继昨日大幅走弱后，中国银行间债市早盘情绪转稳，长端收益率先涨后跌，IRS亦暂时止住升势，成交接近前日尾盘位置；不过因资金面改善有限，短债抛压仍重，个别券种收益率上涨5-6个bp(基点)。国债期货早盘继续收跌，10年期国债期货盘中跌幅一度扩至0.5%左右。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘续随中间价上行，逢低购汇仍占主导压制反弹空间

人民币兑美元即期早盘继续上行，盘中触及近两周新高，中间价亦连三日上涨。交易员称，中间价借美元指数调整时间连续上行，部分前期美元多头止损或止盈，小幅缓解大行维稳压力，但市场逢低购汇仍占主导，汇价反弹空间或受限。

--中国外汇：支持有条件企业开展真实合规的对外直接投资业务--外管局

中国国家外汇管理局称，支持有能力和有条件的企业开展真实合规的对外直接投资业务，外管局将配合境外投资相关管理部门进行真实性合规性审核，打击虚假对外投资行为，促进对外直接投资健康有序发展。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数微升至94.68

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微升0.03%至94.68；SDR篮子指数微跌至95.26，BIS篮子指数微升至95.94。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌1%，大宗商品期价下跌拖累周期股回调

中国股市沪综指收跌1%。分析师指出，今日大盘低开低走，大宗商品价期价下跌带动周期股出现回调，对指数拖累较大。中小盘股则继续反弹，场内风格有切换迹象，但近期资金面偏紧，不确定因素仍多，其能否持续走强仍需观察。

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比创五个月新高

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比升至五个 月高点。随着国内经济企稳，且房市调控及债市调整，令A股资金面看好，基金经理多数建议增加股票持仓比例。

--中国期市：上期所周三夜盘起对锌和铅期货四个合约实施交易限额制度

中国上海期货交易所称，自周三晚连续交易时段起，非期货公司会员或客户在锌ZN1701合约和ZN1702合约日内开仓交易的最大数量分别为1,500手，在铅PB1701合约和PB1702合约日内开仓交易的最大数量分别为1,000手。

--中国期市：钢铁期货料将录得创纪录的最大单日跌幅，因流动性忧虑

中国钢铁期货和炼钢的原材料期货大跌，因公债收益率扬升重燃对于中国流动性的担忧，促使投资者纷纷结清多头押注。

--香港房地产：10月私人住宅楼价按月升2.6%，距历史高位只低0.75%

香港差饷物业估价署发表的临时数字显示，10月全港私人住宅楼价指数按月上升2.6%，楼价连续七个月反弹，10月份的升幅略低于9月，但仍为此期间第二大；中小型单位继续引领涨势。

--基金产业：首三季基金总销售额按年跌18%，净销售额则升--香港投资基金公会

香港投资基金公会发表的调查显示，今年首三季基金总销售额按年下跌18%，至504亿美元，投资者对股票基金兴趣转淡抵销了债券基金销售畅旺的利好。

--中港个股：中国恒大继续增持万科A股，持股比例升至14.07%

中国最大房企之一的万科公告称，其竞争对手中国恒大日继续增持万科A股，截止周二，其持有万科股份占其总股本的比例达14.07%。

--香港个股：中国联通称最终母公司混改实施方案仍在讨论，未获最终批准

中国三大电讯商之一的中国联合网络通信（香港）股份有限公司称，最终母公司联通集团的混合所有制改革实施方案仍在讨论，未获最终批准。

--香港个股：中国恒大青岛子公司由融创近37亿元竞得，带来收益约28亿元

中国大型房地产企业--恒大集团称，其于浙江产权交易所挂牌出售的青岛子公司由融创中国以36.62亿元人民币竞得，预期将本次交易将带来除税前收益约27.9亿元。

--香港个股：鑫网易商与中国移动及中银投资组建合营搭建积分系统平台

中国跨境电子交易平台营运商--鑫网易商称，联同中国移动（香港）以及中银集团投资组建合营公司，以搭建积分系统及营运平台。

--中国个股：维格娜丝拟定向发行募资44亿元，收购韩国Teenie Weenie品牌

中国高端女装品牌--维格娜丝公告称，公司拟以不低于27.61元人民币/股的价格非公开发行不超过1.59亿股票，合计募资不超过44亿元，以现金支付方式收购衣念香港及其关联方持有的购Teenie Weenie品牌及该品牌相关的资产和业务。 (完) (整理 杨淑祯; 审校 曾祥进)