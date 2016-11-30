香港房地产：10月私人住宅楼价按月升2.6%，距历史高位只低0.75%

路透香港11月30日 - 香港差饷物业估价署周三发表的临时数字显示，10月全港私人住宅楼价指数按月上升2.6%，楼价连续七个月反弹，10月份的升幅略低于9月，但仍为此期间第二大；中小型单位继续引领涨势。

综合今年1-10月的楼价累计升6.6%，距离去年9月的历史高位只差0.75%。

10月住宅楼价指数按月升幅比9月调整后的3%略有放缓，月内租金指数亦连升六个月，按月涨0.64%，低于9月调整后0.88%的升幅。

莱坊估价及谘询部主管林浩文表示，最新楼价数据符合预期，因相关数据滞后，并未反映政府本月初上调第二套房交易印花税的影响。估计11月至明年1月，楼价升幅才会续步收窄或及向下轻微调整。

香港住宅楼价逼近去年9月历史高峰，加上属投资需求的非首次置业交易宗数急升，香港政府本月4日再度对楼市措施＂加辣＂，大幅增加住宅物业印花税，税率划一上调至交易额的15%，但首次置业的香港永久居民可获豁免。

措施令近日二手住宅成交急降，并打乱部分发展商的销售部署，改为集中销售货尾项目，令一手住宅交投亦放缓。不过，据美联物业的数据显示，截至11月28日的本月一手私人住宅的注册金额达297.9亿港元，不仅超越10月总数约242.7亿港元，更打破2014年7月约293.3亿港元的纪录高位，创自1996年有纪录以来最高。但有关数据主要反映政府出招前的成交，该行估计，12月份的一手私人住宅的注册金额有机会下挫至100亿港元的水平。

以面积大小划分，A、B及C类住宅（实用面积分别40平方米以下、40-69.9平方米、70-99.9平方米）楼价10月按月分别升2.7%、2.65%和2.3%；至于大面积单位月内楼价升幅减慢较为明显，D、E类单位（实用面积分别100-159.9平方米及160平方米以上）按月升幅分别1.5%及2.4%。

租金方面，10月整体私人住宅租金升幅放缓至0.64%；A、B及C类住宅租金平均上扬0.69%，D、E类单位租金则升0.14%。

政府公布的楼价数字有所滞后，据物业代理中原地产的数据，估计截至11月20日香港住宅楼价与前四星期比持平，按周则升0.08%。（完）

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