台湾货币市场：央行出手调控拆款利率小跌，大行提供资金短票利率微降

* 央行出手调控，短率微幅下滑 * 大银行进场买票，给市场大惊喜 * 资金略转多，短票利率止飙下滑 * RP资金多缺不一，利率涨跌互见 记者 罗两莎 路透台北11月30日 - 台湾银行间短率周三微幅下滑。资金调度人士指出，在央行出手调控且〞关注〞之 下，今天市场资金略转宽松，拆款利率亦呈现微幅下滑，一周拆款最高利率自昨天的0.58%往下滑至0.55%；惟 大型银行对票券商两周拆款利率仍在0.50%。 一不愿具名央行官员表示，这阵子资金分配确稍微分配不均，央行将持续关注市场资金状况，〞我们每天 都会密切注意。〞 〞今天市场比较平静了，大家都调度得差不多了，利率有稍微下来一些些；但是，还是有人拿到很贵的利 率。〞一大型银行资调人员说。 两位大型票券商资调人员指出，今天市场资金略为变多，资金很好调度，利率应有议价空间，但考量12月 底年关因素，11月底虽能平安度过，但接下来可能有更大挑战，大家都不敢掉以轻心。 本地时间 12:40 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.897 31.818 台湾加权股价指数<.TWII 9,200.46 9,192.38 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.197% 0.189% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.178-0.200% 0.178-0.420% --一周拆款利率区间 0.188-0.550% 0.188-0.580% --两周拆款利率区间 0.450-0.500% 0.360-0.570% **短票利率微幅下滑** 短票方面，票券商交易员表示，今天一家大型银行开始进场买票，且一出手就是买跨年的票，利率则开在 0.55%，让大家都松了一口气，利率微幅下滑。 他们指出，今天一大型银行给市场〞大惊喜〞，让大家有久旱逢甘霖之感，利率开价略有松动，但考量12 月初有义大利公投、中旬美国FED可能升息，及12月22日台湾央行要开会等不确定因素，料新历年关资金可能 再度趋紧俏，大家都不敢太计较利率，致利率下滑幅度有限。 〞今天钱不少喔，很多人打电话来要做(买票)，利率有比较好一点，但利率不是考量重点，至少没有再往 上拉了。〞一大型票券商交易员说。 今日30天自保短票利率承作区间主要成交在0.50-0.55%，上日则在0.55-0.57%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率为0.51%，区间在0.33-0.57%，成交金额56.97亿台 币；前日加权平均利率为0.537%，区间在0.25-0.64%，成交金额为80.54亿台币。 自保60天短票方面，上日加权平均利率为0.435%，区间在0.35-0.60%，成交量21.10亿台币；前日加权平 均利率为0.433%，区间在0.27-0.55%，成交金额21.39亿台币。 今天交割的债券为Bank of Montreal发行的30天期金融债券，金额3.32亿美元。 台湾央行周三存单到期存单1,072.50亿台币，发行金额待稍晚公布。 本周到期定存单金额共1兆(万亿)782.5亿台币；余日分别为：周四有1,659.50亿及周五2,307.50亿。 拆款中心资料 显示，修正后周二银行超额准备为282亿台币，累计超额准备为1兆(万亿)3,465亿台 币、加计前期1%的超额准备为1兆4,915亿台币。 **RP利率涨跌互见* 债券附买回（RP）市场方面，今天票券商和证券商际遇不同。票券商交易员指出，资金略为变多，市场气 氛不像前几天紧绷，报价紊乱情况大幅改善，利率区间再缩减且呈现微幅下滑趋势。 〞钱多了，昨天还乾乾的池子，今天有水了，但还没看到鱼，投信一有钱都是一窝蜂。〞一大型票券商交 易员说。然而，资金虽略变多，各银行对利率仍相当坚持，以致利率下降空间有限。 不过，两位大型证券商交易员均称，早盘市场资金仍相当紧俏，带动利率进一步攀高，直到上午10点以后 ，因一大型银行今天开始出手买票，资金才略转宽松，利率则不跌反涨。 〞今天利率区间比较宽，利率有上来，反正月底了，就忍痛咬着牙做吧。〞一大型证券商交易员说。 今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率微扬，短天期银行承做公债RP利率主要落在0.40-0.45%，上 日亦同；公司债附买回利率主要成交在0.42-0.50%，上日为0.42-0.45%。 大型票券商与金融机构公司债成交利率区间缩减，利率微降；短天期公债附买回利率参考区间在0.27-0.4 2%，上日亦同；短天期公司债附买回利率落在0.37-0.45%，上日则在0.42-0.50%；与银行承做公债参考利率区 间为0.33-0.48%，上日则为0.40-0.50%；公司债利率区间在0.37-0.45%，上日为0.40-0.50%。(完) (审校 曾祥进)