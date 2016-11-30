芝加哥期市：大豆期货走坚，扳回上日多数跌幅

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
主力小麦合约 涨0.43%至每蒲式耳4.10-1/2美元，周二收跌1.9%。 大豆价格一直受对美国供应的强劲需求支撑。 埃及国有粮食买家General Authority for Supply Commodities (GASC)招标购买24万 吨俄罗斯小麦。没有美国小麦参与投标，突显在库存充裕之际，美国小麦在全球市场上竞争 力变弱。 以下是0217 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 410.50 1.75 +0.43% -2.15% 429.82 33 CBOT玉米 339.75 3.00 +0.89% -2.72% 348.14 40 CBOT大豆 1051.00 8.50 +0.82% +0.48% 1004.77 73 CBOT稻米 9.53 -0.01 -0.05% -0.99% $9.90 45 WTI原油 45.43 0.20 +0.44% -3.50% $46.83 42 汇率 欧元/美元 $1.065 0.000 +0.03% +0.35% 美元/澳元 0.7484 0.000 +0.01% +0.07% (完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 龚芳/王琛；审校 高琦/徐文焰)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。