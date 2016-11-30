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货币新闻 | 2016年 11月 30日 星期三 11:37 BJT

芝加哥期市：大豆期货走坚，扳回上日多数跌幅

主力小麦合约 涨0.43%至每蒲式耳4.10-1/2美元，周二收跌1.9%。
    
    大豆价格一直受对美国供应的强劲需求支撑。
        
    埃及国有粮食买家General Authority for Supply Commodities (GASC)招标购买24万
吨俄罗斯小麦。没有美国小麦参与投标，突显在库存充裕之际，美国小麦在全球市场上竞争
力变弱。
    
    以下是0217 GMT报价：    
    
    合约       价格    变动  涨跌%  两日涨跌% 30日移动均值   RSI
    CBOT小麦   410.50  1.75  +0.43%  -2.15%     429.82       33
    CBOT玉米   339.75  3.00  +0.89%  -2.72%     348.14       40
    CBOT大豆  1051.00  8.50  +0.82%  +0.48%    1004.77       73
    CBOT稻米     9.53 -0.01  -0.05%  -0.99%      $9.90       45
    WTI原油     45.43  0.20  +0.44%  -3.50%     $46.83       42
    汇率                        
    欧元/美元      $1.065 0.000  +0.03%  +0.35%        
    美元/澳元      0.7484 0.000  +0.01%  +0.07%    (完)
    
      
      
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 龚芳/王琛；审校 高琦/徐文焰)

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