中国债市动态：短债抛压仍重长债及IRS暂稳，央行小幅净投放稍平复情绪

路透上海11月30日 - 继昨日大幅走弱后，中国银行间债市周三早盘情绪转稳，长端收益率先涨后跌，IRS亦暂时止住升势，成交接近前日尾盘位置；不过因资金面改善有限，短债抛压仍重，个别券种收益率上涨5-6个bp(基点)。国债期货早盘继续收跌，10年期国债期货盘中跌幅一度扩至0.5%左右。

超长期品种方面，早盘成交亦有企稳之势，交易员透露，近期较为活跃的30年期国债160019券 早盘收益率最高升至3.33%位置，随后在买盘打压下回落至3.29%，较上日尾盘的3.30%成交价略有回落。

交易员表示，央行公开市场今日转为净投放，令债市恐慌情绪稍得缓和，但900亿的投放量似乎是杯水车薪，资金面暂时好转有限、回购利率继续走高；后市偏紧的流动性预期、去杠杆担忧等料继续令债市承压。

华南一银行交易员称，早盘长债收益率相对平稳，在部分止损压力释放的同时，也有买盘介入，“(公开市场)放水之后情绪有点好转，10年国债高的时候在2.97，现在2.96%，tkn也不少，昨天在2.95%。”

不过，短期品种继续受累于资金面，“资金还是很紧，短债继续上5、6个bp吧，止损压力加上货基应对赎回，基金都是先抛短债和同业存单，收益率上得更快，”他说。

中国央行公开市场周三进行总额2,300亿元人民币的逆回购操作，其中七天期1,400亿元，14天期800亿元，28天期100亿元。据此计算，单日将净投放900亿元，此前为连续四日单日净回笼。

上海一基金交易员认为，12月还有美联储加息等预期在支撑美元强势，预计流动性难现实质改善，加上债市持续面临去杠杆压力，调整势头或还将延续，“这一轮钱荒不是一时的，外汇占款下降太多，现在就看海外了，10年国债破3%应该只是时间问题。”

招商银行资产管理部高级分析师刘东亮认为，如果央行继续坚持不降准，而仅通过公开市场操作来进行调节，那么预期资金紧张至少会持续至明年春节前，因12月后临近年末，机构加大力度筹措跨年资金，只有12月月末最后一周左右，随着财政存款的释放，资金面可能出现稍歇。

他认为，元旦后春节因素再次浮现，同时新一年度的个人购汇额度打开，预计购汇需求会出现集中释放，外占下滑压力进一步上升。春节后资金是否会好转也仍是未知数，即使出现好转，也仍将是紧平衡状态。

中金公司固定收益研究团队报告则指出，如果10年国债收益率上行到3%-3.1%，银行表内将成为明确的配置主力，利率债性价比将不输居民房贷，在融资需求不足、缺资产的大环境下，配置需求将有所体现。加上当前经济形势下，央行也不会允许利率大幅上行。

报告并称，叠加12月份美联储加息落地、特朗普新政预期差、煤炭等淡季到来、房地产下行压力显现、配置压力积聚，新的“预期差”可能给债市带来一波反攻机会，时间或许在春节前。

剩余期限近10年的国债160017最新报价 在3.00%/2.90%，上日尾盘为2.95%/2.90%；10年国开活跃券160210最新报价 在3.29%/3.26，上日尾盘为3.30%/3.27%。