中国期市：钢铁期货料将录得创纪录的最大单日跌幅，因流动性忧虑

大连商交所交投最活跃的5月炼焦煤期货 料将录得最大单日跌幅纪录，截至0310GMT跌9.0%至每吨1,282元人民币(186美元)。

上海期交所5月螺纹钢合约 跌7%至每吨3,000元人民币(436美元)，也料将录得有史以来最大单日跌幅。

大连商交所5月铁矿石合约 跌7.95%至每吨556.0元人民币(81美元)，创该期货合约推出三年以来的最大百分比跌幅。

“中国出现流动性紧张，这对中国的大宗商品而言并不是好消息，”Argonaut Securities分析师Helen Lau称，“投机客及散户投资者握有大量(大宗商品多头)部位，所以价格波动被放大。”

在中国去钢铁产能及增加基建产出的行动提振下，建筑用钢铁产品螺纹钢价格今年飙升90%之高。