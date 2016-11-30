中国期市：钢铁期货料将录得创纪录的最大单日跌幅，因流动性忧虑

《全球汇市》美元势将创11月来表现最差的一周，因美国政策的不确定性
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
大连商交所交投最活跃的5月炼焦煤期货 料将录得最大单日跌幅纪录，截至0310GMT跌9.0%至每吨1,282元人民币(186美元)。
上海期交所5月螺纹钢合约 跌7%至每吨3,000元人民币(436美元)，也料将录得有史以来最大单日跌幅。
大连商交所5月铁矿石合约 跌7.95%至每吨556.0元人民币(81美元)，创该期货合约推出三年以来的最大百分比跌幅。
“中国出现流动性紧张，这对中国的大宗商品而言并不是好消息，”Argonaut Securities分析师Helen Lau称，“投机客及散户投资者握有大量(大宗商品多头)部位，所以价格波动被放大。”
在中国去钢铁产能及增加基建产出的行动提振下，建筑用钢铁产品螺纹钢价格今年飙升90%之高。
大连商交所焦炭主力合约 跌4.0%。(完) (编译 高琦/刘秀红；审校 戴素萍/王洋)
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。