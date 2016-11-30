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亚洲 | 2016年 11月 30日 星期三 11:54 BJT

《汇市简讯》美元兑坡元在政策区间内走强

0333 GMT

* 美元兑坡元走强，在1.42支撑位上方获得良好买盘支持

* 经济衰退担忧、出口疲弱及美联储加息预期，对美元兑坡元构成支持

* 坡元名义有效汇率(NEER)温和下跌，可能跌0.50%至1.4290

* 月底因素以及美元兑日圆在112-113区间波动，可能令涨势受限

* 美元兑坡元最新报1.4250-55，波动区间在1.4229-58 (完)

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