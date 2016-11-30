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亚洲 | 2016年 11月 30日 星期三 11:49 BJT

台湾股市：盘中在谨慎交投中小幅上涨，科技股上扬

路透台北11月30日 - 台湾股市周三在谨慎交投中小幅上涨，受台积电 等科技权重股温和上涨带动。

0326 GMT，台湾加权股价指数 上涨0.3%至9,218.24点，在上日触及的近三周高位徘徊。

电子类指数 涨0.3%，金融保险类指数 涨0.1%。

台积电小幅上涨0.3%。(完)

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