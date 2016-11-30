中国货币市场：资金仍紧回购利率走高，但中午有大行少量融出午后或好转

路透北京11月30日 - 中国银行间市场周三早盘资金面延续紧势，公开市场净投放帮助不大，市场资金融出非常有限，主要回购利率明显上升，且交易所隔夜利率一度升破9%；不过有交易员透露在临近中午时一家政策性银行和一家国有大行开始少量融出，市场期待午后资金能有所好转。

交易员称，人民币汇率持续贬值引发的资金外流担忧叠加月末时点因素，且机构杠杆水平仍普遍较高，期限错配严重，在部分市场传言的推波助澜下，资金面市场情绪受到较大冲击，惟寄望于央行出面。

“破罐子破摔，已经放弃治疗了，心累了，银行间7-14天据说在7%-10%也有成交的。大行这几天出钱不够，市场也很恐慌，蛮多人捂着不出的。”华南一基金交易员说。

他并称，个人觉得汇率应该有比较大的影响，同时杠杆没有完全压缩，太依赖滚动短期资金，错配还是普遍现象，短期限资金稍有点收紧，都会感到压力，情绪影响更大。

中国央行公开市场今日进行总额2,300亿元人民币的逆回购操作，其中七天期1,400亿元，14天期800亿元，28天期100亿元。据此计算，单日将净投放900亿元，终结此前连续四日净回笼态势。

上海一券商交易员称，金融体系杠杆确实太高，不仅仅非银机构，银行亦如此，主要是融资期限过短，配置资产期限过长，超过了一定的容忍度，风险过高，所以央行决定调控。

不过据一银行交易员透露，接近中午时，某政策性银行和国有大行开始少量融出，“听说下午会松，看看下午吧。”

前述基金交易员亦称，“估计都才确定好头寸，求他们放水的机构太多，只能统计好后，雨露均沾给点...现券收益下来点，估计资金面有点缓解。”

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.3272 2.3373 -1.01

七天 2.5943 2.5779 +1.64

14天 3.6925 3.2828 +40.97

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 7.3500 2.5800 +477.00

七天 4.3700 3.2650 +110.50

14天 3.8500 3.5000 +35.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.3500 2.3000 +5.00

七天 3.2400 2.8000 +44.00

14天 4.0000 3.5000 +50.00

Shibor

其中:隔夜 2.3160 2.3020 +1.40

七天 2.4960 2.4810 +1.50

三个月 3.0358 3.0172 +1.86

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