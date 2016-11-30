中国汇市：人民币早盘续随中间价上行，逢低购汇仍占主导压制反弹空间

* 人民币早盘随中间价上行，盘中触及近两周新高

* 部分头寸止损或止盈，缓解大行维稳压力

* 市场逢低购汇仍占主导压制反弹空间

* 银行间人民币流动性紧张，短端掉期上行

路透上海11月30日 - 人民币兑美元即期 周三早盘继续上行，盘中触及近两周新高，中间价亦连三日上涨。交易员称，中间价借美元指数调整时间连续上行，部分前期美元多头止损或止盈，小幅缓解大行维稳压力，但市场逢低购汇仍占主导，汇价反弹空间或受限。

他们并指出，美元指数近期走势迟滞，但暂未看到趋势转向迹象，预计下月加息动作落定前美指料整体强势；由于境内银行间流动性明显紧张，导致境内美元/人民币短端掉期也出现上行，但市场预期流动性影响不具备长期性，长端掉期波动不大。

“这两天结汇出来了一些，有些人止损，也有些人想借力用力，钻央妈空子，先结汇后面再捡回来，也算是配合央妈，但我觉得趋势还是没有变。”一中资行交易员称。

北京时间11:36，人民币兑美元 即期报6.8851元，上日收报6.8914元，夜盘终报6.898元。今日人民币兑美元中间价 报6.8865元，上日中间价为6.8889元。人民币兑美元即期成交额 为156.38亿美元，上日半日为171.88亿美元。

掉期方面，境内美元/人民币短端掉期 早盘一度触及10.00点的高位，而平常掉期点不过在3左右；但长端掉期 最新报575点，和昨日变化不大。

全球汇市方面，美元兑日圆和欧元周三盘初几无变动，交易员等候今日稍晚的石油输出国组织(OPEC)会议。此次会议结果可能搅动金融市场，并打压美元。

由于投资者在月底重新平衡他们的投资组合，美国公债收益率显示见顶迹象，美元丧失了近期的部分动能。周二出炉的美国第三季国内生产总值(GDP)数据表现不错，11月消费者信心数据亦强于预期，但美元却未能走强，这或许就是其中的原因。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.083元, 上日尾盘为7.0893元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.8996元, 上一交易日尾盘报6.9139元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.8844，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.3231、6.1252和8.5864。