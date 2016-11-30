中国汇市：人民币早盘续随中间价上行，逢低购汇仍占主导压制反弹空间

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
* 人民币早盘随中间价上行，盘中触及近两周新高
* 部分头寸止损或止盈，缓解大行维稳压力
* 市场逢低购汇仍占主导压制反弹空间
* 银行间人民币流动性紧张，短端掉期上行
路透上海11月30日 - 人民币兑美元即期 周三早盘继续上行，盘中触及近两周新高，中间价亦连三日上涨。交易员称，中间价借美元指数调整时间连续上行，部分前期美元多头止损或止盈，小幅缓解大行维稳压力，但市场逢低购汇仍占主导，汇价反弹空间或受限。
他们并指出，美元指数近期走势迟滞，但暂未看到趋势转向迹象，预计下月加息动作落定前美指料整体强势；由于境内银行间流动性明显紧张，导致境内美元/人民币短端掉期也出现上行，但市场预期流动性影响不具备长期性，长端掉期波动不大。
“这两天结汇出来了一些，有些人止损，也有些人想借力用力，钻央妈空子，先结汇后面再捡回来，也算是配合央妈，但我觉得趋势还是没有变。”一中资行交易员称。
北京时间11:36，人民币兑美元 即期报6.8851元，上日收报6.8914元，夜盘终报6.898元。今日人民币兑美元中间价 报6.8865元，上日中间价为6.8889元。人民币兑美元即期成交额 为156.38亿美元，上日半日为171.88亿美元。
掉期方面，境内美元/人民币短端掉期 早盘一度触及10.00点的高位，而平常掉期点不过在3左右；但长端掉期 最新报575点，和昨日变化不大。
全球汇市方面，美元兑日圆和欧元周三盘初几无变动，交易员等候今日稍晚的石油输出国组织(OPEC)会议。此次会议结果可能搅动金融市场，并打压美元。
由于投资者在月底重新平衡他们的投资组合，美国公债收益率显示见顶迹象，美元丧失了近期的部分动能。周二出炉的美国第三季国内生产总值(GDP)数据表现不错，11月消费者信心数据亦强于预期，但美元却未能走强，这或许就是其中的原因。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.083元, 上日尾盘为7.0893元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.8996元, 上一交易日尾盘报6.9139元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.8844，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.3231、6.1252和8.5864。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。