路透基点：台湾正葳精密工业启动80亿台币五年期贷款案--TRLPC

路透香港11月30日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾正葳精密工业 阔别逾三年后重返贷款市场，启动80亿台币(2.51亿美元)五年期循环贷款。

台湾银行为独家牵头行兼簿记行(MLAB)，贷款利率为三个月或六个月台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点，税前保底利率为1.7%。

银行邀贷档次为：承诺贷款12亿台币或以上者，取得共同主办行头衔，可获前端费12个基点；承诺贷款8-11亿台币者为经理行，可获费用10个基点；承诺贷款4-7.99亿台币者为一般参贷行，可获费用8个基点。答覆截止日期为1月13日。

所筹资金将作为2013年3月签署的三年期80亿台币贷款再融资，以及运营资本之用。兆丰国际商业银行主导这笔贷款案，当时利率为次级商业票据利率加码66个基点，税前保底利率为1.5%。