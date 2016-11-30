路透基点：台湾正葳精密工业启动80亿台币五年期贷款案--TRLPC

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月30日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾正葳精密工业 阔别逾三年后重返贷款市场，启动80亿台币(2.51亿美元)五年期循环贷款。
台湾银行为独家牵头行兼簿记行(MLAB)，贷款利率为三个月或六个月台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点，税前保底利率为1.7%。
银行邀贷档次为：承诺贷款12亿台币或以上者，取得共同主办行头衔，可获前端费12个基点；承诺贷款8-11亿台币者为经理行，可获费用10个基点；承诺贷款4-7.99亿台币者为一般参贷行，可获费用8个基点。答覆截止日期为1月13日。
所筹资金将作为2013年3月签署的三年期80亿台币贷款再融资，以及运营资本之用。兆丰国际商业银行主导这笔贷款案，当时利率为次级商业票据利率加码66个基点，税前保底利率为1.5%。
正葳精密工业为台湾上市公司，于1986年成立，产品包括线缆连接器，以及电脑和手机电池模组等。(完) (编译 龚芳; 审校 张荻)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。