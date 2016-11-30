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亚洲 | 2016年 11月 30日 星期三 12:27 BJT

《全球汇市》美债收益率上扬提振美元小涨，等待OPEC会议

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0627  1.0647  -0.19  -2.15  1.0860
    美元/日圆            112.80  112.36  +0.39  -6.23  120.30
    欧元/日圆         119.89  119.67  +0.18  -8.11  130.47
    美元/瑞郎            1.0128  1.0111  +0.17  +1.10  1.0018
    英镑/美元            1.2478  1.2488  -0.08 -15.33  1.4738
    美元/加元            1.3443  1.3432  +0.08  -2.86  1.3839
    美元/离岸人民币      6.9003  6.9130  -0.18  +5.06  6.5680
    澳元/美元            0.7462  0.7483  -0.28  +2.57  0.7275
    新西兰元/美元        0.7138  0.7123  +0.21  +4.59  0.6825
    澳元/日圆         84.190  84.090  +0.12  -3.91  87.620
    新西兰元/日圆     80.520  80.040  +0.60  -1.78  81.980
    英镑/日圆         140.79  140.36  +0.31 -20.56  177.22
    澳元/新西兰元     1.0448  1.0497  -0.47  -2.03  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 王丽鑫/侯雪苹/蔡美珍/李爽/王琛；审校 张明钧/白云/杜明霞/王兴亚)

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