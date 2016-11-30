《全球汇市》美债收益率上扬提振美元小涨，等待OPEC会议

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0627 1.0647 -0.19 -2.15 1.0860 美元/日圆 112.80 112.36 +0.39 -6.23 120.30 欧元/日圆 119.89 119.67 +0.18 -8.11 130.47 美元/瑞郎 1.0128 1.0111 +0.17 +1.10 1.0018 英镑/美元 1.2478 1.2488 -0.08 -15.33 1.4738 美元/加元 1.3443 1.3432 +0.08 -2.86 1.3839 美元/离岸人民币 6.9003 6.9130 -0.18 +5.06 6.5680 澳元/美元 0.7462 0.7483 -0.28 +2.57 0.7275 新西兰元/美元 0.7138 0.7123 +0.21 +4.59 0.6825 澳元/日圆 84.190 84.090 +0.12 -3.91 87.620 新西兰元/日圆 80.520 80.040 +0.60 -1.78 81.980 英镑/日圆 140.79 140.36 +0.31 -20.56 177.22 澳元/新西兰元 1.0448 1.0497 -0.47 -2.03 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 王丽鑫/侯雪苹/蔡美珍/李爽/王琛；审校 张明钧/白云/杜明霞/王兴亚)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。