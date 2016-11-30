中国经济：过半数APEC企业高管计划未来一年增加投资，惟盈利压力增--调查

路透香港11月30日 - 罗兵咸永道（普华永道、资诚）周三发表一项调查显示，过半数在中国内地和香港的亚太经合组织（APEC）企业高管计划在未来一年增加对中国的投资，比率较一年前略有提高，惟企业实现盈利压力加大。

据该份《2016年亚太经合组织CEO调查中国报告》显示，59%的中国内地和香港受访者表示，他们计划在未来一年增加对中国的投资，比率较一年前高5个百分点。在中国有业务的其他亚太经合组织工商高管中，43%表示他们正增加对中国的投资。

尽管部分内地和香港企业高管对中国短期经济增长持怀疑态度，27%的高管认为未来三年中国经济增速将低于5%，但中国仍是增长最快的市场，将继续与美国争逐成为亚太经合组织区域内的跨境投资首选目的地。

罗兵咸永道大中华区主席赵柏基指出，明显地亚太经合组织工商领导人具备长远的目光，不局限于当前的经济放缓。

“中国就是最好的例证，尽管中国当前经济增长放缓使人关注，但其经济规模和能力，让工商领导人愿意继续在中国投资并进行业务扩张。”他并称，“中国仍是亚太经合组织企业创造新产品、建立合作伙伴关系的富有潜力的经济引擎。”

调查又发现，企业实现盈利的压力加大，只有15%的内地和香港企业高管表示，相较于一年前，现在他们更有信心提高国内业务利润，该比例低于2015年的21%和2014年的41%。

企业尤其在意自身解读法规和预计成本的能力，今年仅有12%的中国内地和香港企业高管对自身预测合规或税务负债的能力“更具信心”，一年前的比例为16%。

报告指出，不断加剧的竞争和不断变化的消费者偏好，催生了三大优势策略：建立属于数码驱动型价值链的强势品牌；深化与本土合作伙伴的协作，实现创新；扩张内陆业务，利用尚未被发掘的增长机遇。企业高管正综合利用这三大策略，以保持他们在行业内的竞争力。