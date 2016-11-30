中国经济：过半数APEC企业高管计划未来一年增加投资，惟盈利压力增--调查

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月30日 - 罗兵咸永道（普华永道、资诚）周三发表一项调查显示，过半数在中国内地和香港的亚太经合组织（APEC）企业高管计划在未来一年增加对中国的投资，比率较一年前略有提高，惟企业实现盈利压力加大。
据该份《2016年亚太经合组织CEO调查中国报告》显示，59%的中国内地和香港受访者表示，他们计划在未来一年增加对中国的投资，比率较一年前高5个百分点。在中国有业务的其他亚太经合组织工商高管中，43%表示他们正增加对中国的投资。
尽管部分内地和香港企业高管对中国短期经济增长持怀疑态度，27%的高管认为未来三年中国经济增速将低于5%，但中国仍是增长最快的市场，将继续与美国争逐成为亚太经合组织区域内的跨境投资首选目的地。
罗兵咸永道大中华区主席赵柏基指出，明显地亚太经合组织工商领导人具备长远的目光，不局限于当前的经济放缓。
“中国就是最好的例证，尽管中国当前经济增长放缓使人关注，但其经济规模和能力，让工商领导人愿意继续在中国投资并进行业务扩张。”他并称，“中国仍是亚太经合组织企业创造新产品、建立合作伙伴关系的富有潜力的经济引擎。”
调查又发现，企业实现盈利的压力加大，只有15%的内地和香港企业高管表示，相较于一年前，现在他们更有信心提高国内业务利润，该比例低于2015年的21%和2014年的41%。
企业尤其在意自身解读法规和预计成本的能力，今年仅有12%的中国内地和香港企业高管对自身预测合规或税务负债的能力“更具信心”，一年前的比例为16%。
报告指出，不断加剧的竞争和不断变化的消费者偏好，催生了三大优势策略：建立属于数码驱动型价值链的强势品牌；深化与本土合作伙伴的协作，实现创新；扩张内陆业务，利用尚未被发掘的增长机遇。企业高管正综合利用这三大策略，以保持他们在行业内的竞争力。
罗兵咸永道在本月中在秘鲁利马举行的亚太经合组织工商领导人峰会上发布了《2016年亚太经合组织CEO调查报告》。报告采访了来自亚太经合组织21个经济体中，超过1,100名CEO和工商领导人（其中222位来自中国内地和香港）。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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