台湾股市：收涨并创近月新高，尾盘大单敲进权值股收复9,200点

路透台北11月30日 - 台湾股市周三放量收涨，月K线则收跌0.53%。分析师指出，随亚 股普遍走涨台股，尾盘随大单敲进台积电 和台塑化 等大型权值股，9,20 0点失而复得并创近1个月新高。 台湾加权股价指数 收涨0.53%,至9,240.71点；创近一个月新高，此前收盘新高 为11月1日的9,272.7点；今日成交初值 为1,010.27亿台币，上交易日修正后为75 7.11亿。 〞有点意外，因为整个市场都预估今天是往下走，但尾盘拉占权值重的台积电和台塑化 ，看来撑指数的意愿非常高。〞日盛投顾分析师钟国忠说。 他表示，MSCI盘后生效，市场原估因遭MSCI调降权重尾盘应收低，但没想到今天是倒过 头来做；惟短线指数往上在9,296点仍有压力，季线9,170点附近则有撑。 兆丰投顾一不愿具名分析师称，从台股以拉尾盘来看，显示市场已先行反应MSCI调降权 重，而原担心的义大利公投等议题对市场影响已经没有那么激烈，大盘料将震荡盘坚。 亚洲股市周三升至三周高位，受助于美股涨势，且市场愈发预期，美国总统大选后资金 流出新兴市场引发的美元大涨可能触顶。 今日台湾金融保险类股指数 收升0.17%、科技类股 收涨0.27%。大型权值 股台积电收涨0.55%、台塑化收升4.88%。 本地时间14:41，亚洲主要股市多呈上涨走势，MSCI亚太明晟指数 涨0. 28%。(完)