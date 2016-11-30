路透基点：K Wah Financial Services寻求60亿港元五年期贷款--TRLPC

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港11月30日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，K Wah Financial Services Ltd正寻求60亿港元(7.74亿美元)五年期贷款，为2014年3月的39.8亿港元贷款进行再融资。
汇丰银行正为这笔贷款案进行协调，其中一半为定期贷款，另一半为循环贷款。
嘉华国际将提供担保，利率为加码逾90个基点。
中国银行、星展银行、富邦银行(香港)、恒生银行、汇丰银行、台北富邦银行，及新加坡大华银行为2014年所签署39.8亿港元双档贷款案的牵头行兼簿记行(MLAB)。这笔到期一次性偿还贷款均分为四年期循环贷款，利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码135个基点；以及五年期定期贷款，利率为Hibor加码155个基点。提供四年期及五年期贷款的银行最高综合收益分别为165个及180个基点，费用分别为120个及125个基点。嘉华国际提供担保。
K Wah Financial Services上次是在2015年3月入市取得33亿港元双档到期一次性偿还贷款。这批贷款均分为四年期及五年期贷款，利率分别为较Hibor加码152个及168个基点。提供四年期及五年期贷款的银行最高前端费分别为52个及60个基点。(完) (编译 龚芳; 审校 杜明霞)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。