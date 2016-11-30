路透基点：K Wah Financial Services寻求60亿港元五年期贷款--TRLPC

路透香港11月30日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，K Wah Financial Services Ltd正寻求60亿港元(7.74亿美元)五年期贷款，为2014年3月的39.8亿港元贷款进行再融资。

汇丰银行正为这笔贷款案进行协调，其中一半为定期贷款，另一半为循环贷款。

嘉华国际将提供担保，利率为加码逾90个基点。

中国银行、星展银行、富邦银行(香港)、恒生银行、汇丰银行、台北富邦银行，及新加坡大华银行为2014年所签署39.8亿港元双档贷款案的牵头行兼簿记行(MLAB)。这笔到期一次性偿还贷款均分为四年期循环贷款，利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码135个基点；以及五年期定期贷款，利率为Hibor加码155个基点。提供四年期及五年期贷款的银行最高综合收益分别为165个及180个基点，费用分别为120个及125个基点。嘉华国际提供担保。

K Wah Financial Services上次是在2015年3月入市取得33亿港元双档到期一次性偿还贷款。这批贷款均分为四年期及五年期贷款，利率分别为较Hibor加码152个及168个基点。提供四年期及五年期贷款的银行最高前端费分别为52个及60个基点。(完) (编译 龚芳; 审校 杜明霞)