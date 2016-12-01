《全球主要央行动态》--11月24日-12月1日

以下所列为上周四下午至本周四上午(11月24日-12月1日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备委员会(FED/美联储)发布的褐皮书指出，10月至11月期间，美国经济活动继续扩张，但薪资和物价仅温和上涨，美元上涨给制造业带来压力。美联储称，各地区经济活动参差不齐，但前景主要为正面，六个地区预计经济将“适度”增长。

由于美国经济顺利迈向充分就业，通胀率也升向美联储的2%目标，达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗暗示，现在已是适合升息时机。美联储下次会议在12月，交易员预计届时升息的机率约90%。

美联储理事鲍威尔称，美国升息的理由自11月初以来已“明显”增强，当时特朗普还未当选美国总统。鲍威尔对美国经济前景发表乐观看法，称虽然美联储目前对政策保持耐心是明智之举，但在通胀持续上升之际行动过慢可能导致通胀过快上涨。

**欧洲**

欧洲央行表示，欧元区的金融稳定风险正在上升，对于一些国家债务可持续性的担忧或再起，这有可能加大区内最弱国家所面临的压力。

欧洲央行总裁德拉吉在给欧洲议会成员的一封信中称，事实证明，欧洲央行的货币政策“非常有效”，央行将在12月会议上检讨其政策立场 。德拉吉表示，复苏停滞将是欧元区经济的最大风险，在下周即将做出重要政策决定之际强调该行的重点是支持增长 。

德拉吉对西班牙报纸El Pais称，欧元区通胀率应该在2018-2019年回升至欧洲央行接近但略低于2%的目标水平。

德拉吉表示，民粹主义运动的蔓延不仅威胁到欧洲一体化，还威胁到在移民、安全和其他共同关注问题上找到联合应对举措的努力。

欧洲央行(ECB)管委史托纳拉斯在接受彭博电视采访时表示，ECB距离达到通胀目标仍很远，即使近期债券收益率和通胀率有所上升，但将继续保持宽松货币政策。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧对路透表示，欧元区各国央行可以出借更多其买入的债券，以支持短期市场融资。各国央行此前买入债券，作为欧洲央行刺激计划的一部分 。他称，欧洲央行维持对经济成长的基本预估 ，欧洲央行认为欧元区金融稳定面临的风险上升，关注意大利下月宪法改革公投的影响 。

欧洲央行(ECB)管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛在采访中称，有关央行资产购买计划前途的决定，未必要在12月会议上做出。

希腊央行总裁史托纳拉斯表示，希腊明年可望达成财政目标，他并警告称未能完成最新纾困审查将是经济面临的最大风险。

瑞士央行总裁乔丹对瑞士报纸每日导报(Tages-Anzeiger)称，央行相信其负利率政策得到瑞士公众的支持。

**英国**

英国央行表示，特朗普赢得美国总统选举，提高了全球经济遭遇利率上升和贸易下降的威胁。英国央行还在半年度英国金融体系风险评估报告中指出，中国信贷快速增长或者英国无序退欧构成潜在风险。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛称，英国准备脱欧之际，英国经济前景极为不确定，这意味着英国央行应维持利率不变。

英国星期日泰晤士报未引述消息来源报导，英国央行总裁卡尼希望退欧后英国企业仍有两年的欧盟单一市场准入期。

卡尼称，英国政府打算如何何退出欧盟，英国企业需要更多能见度，“最好是企业尽可能清楚目标所在，未来将是何种关系，尽可能、尽早了解为达目标而可能采取的途径”。

**日韩**

日本央行称计划在12月的首次市场操作中，维持对各年期债券的购买规模不变。根据这项计划，日本央行计划在12月买入略高于9万亿日圆(798.1亿美元)的债券。该央行自10月以来一直维持这样的购债步伐。

日本央行称，上半财年业绩出现净亏，为四年来首次，因日圆升值侵蚀了央行所持外币计价资产的价值。央行2016上半财年净亏损2,002亿日圆(18亿美元)，为四年来首次出现半年期亏损。

韩国央行会议记录显示，央行可能需要认真评估和审议目前对2017年经济成长做出的预估，因美国贸易政策可能对韩国出口造成负面影响。

**新西兰**

新西兰央行警告房价飙升带来重大风险，称如果房产价格继续加速上涨，可能需要实施新的抵押贷款限制举措。新西兰央行担忧债务助燃的地产泡沫，表明降息行动可能已结束。该央行本月稍早降息至纪录低点1.75% 。新西兰央行总裁称，英国退欧及特朗普当选美国总统给全球自由贸易带来众多不确定性 。

**中国**

针对近期人民币兑美元汇率贬值压力加大，中国央行副行长易纲表示，从数据看，人民币在全球货币体系中仍表现出稳定强势货币特征，未来人民币汇率完全有条件继续保持在合理均衡水平上基本稳定。

中国央行表示，关于央行要求部分楼市过热城市停止发放个人住房贷款的媒体报导并不属实。彭博稍早援引不具名消息人士报导称，部分央行分支机构对辖区内部分银行进行窗口指导，要求暂停发放个人住房按揭贷款，但没有说明暂停多久。央行对路透表示，有关媒体消息“并不属实”，央行未要求商业银行停止发放个人住房贷款。

**其它**

加拿大央行总裁波洛兹表示，近期国内经济出现一些零星的疲弱迹象，但只有严重影响到央行的通胀预期时，央行才会考虑采取进一步刺激政策。 波洛兹说，在大宗商品价格下跌冲击国内经济之际，服务业不断扩张提供高质量就业机会，并促进经济成长。

印度央行意外命令银行业者将手中的额外资金存于央行，以吸收因政府禁用大额纸币带来的额外流动性。央行称，银行业者需将9月16日至11月11日间吸纳的存款按100%的央行存款准备金率(CRR)转至央行，称这是一项暂时性举措，将在12月9日或之前进行评估。

巴西央行降息25个基点，继续缓步放松货币政策，尽管其第三季经济大幅萎缩，表明该国经济或连续第三年衰退。

土耳其央行近三年来首次加息且幅度大于预期，将指标利率上调50个基点。尽管总统埃尔多安希望提供廉价信贷，但央行更担忧里拉的跌势。

南非央行维持附买回利率在7.0%不变，指称经济成长和通胀形势大致符合预期。

新加坡金管局敦促称，随着不良贷款的增长，国内银行业者应防范经济长期放缓的风险，但表示金融体系仍可以经受住严重压力事件的考验。

马来西亚央行称，有足够可用的流动性，供金融市场平稳运行。该央行之前停止本币在离岸市场交易的举动，令本地及全球投资者感到不安。

泰国央行总裁威拉泰称，今年泰国经济仍料将增长3.2%，一如预期，尽管之前一季的增长率不及预估。