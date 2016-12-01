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亚洲 | 2016年 12月 1日 星期四 08:00 BJT

台湾货币市场：12月1日及本/下提存期资金预期变化一览表

路透台北12月1日 - 台湾货币市场周四及本/下提存期资金预期变化因素摘要如下：
            
    宽松因素：
    --央行到期定存单1,659.50亿台币。 
    --Bank of Montreal发行3.32亿美元30年期金融债券。

    紧缩因素：    
    --央行料将发行定存单。
   
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    本提存期 
    
    宽松因素：
    --央行存单到期 共2,307.50亿台币。 
        12/02                    2,307.50亿台币
 
    紧缩因素： 
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
     
-------------------------------------------------------------------------------          
    下提存期
    
    宽松因素：
    --央行存单到期          共4兆(万亿)6,189亿台币，分别为：  
   2016/12/05              1,717.00亿台
                                     币
        12/06            4,125.80亿台币
        12/07            2,007.00亿台币
        12/08            1,146.20亿台币
        12/09            1,804.00亿台币
        12/10                4.00亿台币
        12/12            5,836.00亿台币
        12/13            2,606.50亿台币
        12/14            3,825.00亿台币
        12/15            3,244.00亿台币
        12/16            1,443.00亿台币
        12/19            1,470.00亿台币
        12/20              778.00亿台币
        12/21              838.00亿台币
        12/22            5,433.00亿台币
        12/23            1,110.00亿台币
        12/26            3,964.50亿台币
        12/27            2,050.50亿台币
        12/28            1,201.50亿台币
        12/29               53.00亿台币
        12/30                8.00亿台币
   2017/01/02            1,515.00亿台币
        01/03                9.00亿台币
 
   --公债付息共6.375亿台币。
   12/28      99甲9期5息              6.375亿台币
   --月底军公教薪饷拨款。
     
    紧缩因素： 
    --12/05：央行估发行1,600亿台币一年期定存单，2日标售。 
    --12/09：财政部二次增额发行10年期105甲11期公债，暂定金额300亿台币，6日标售。
    --12/14：财政部发行财105-8期国库券，金额暂定350亿台币，13日标售。 
    --12/15：央行估发行300亿台币两年期定存单，14日标售。 
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) 

 (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)

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