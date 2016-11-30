基金产业：首三季基金总销售额按年跌18%，净销售额则升--香港投资基金公会

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月30日 - 香港投资基金公会周三发表的调查显示，今年首三季基金总销售额按年下跌18%，至504亿美元，投资者对股票基金兴趣转淡抵销了债券基金销售畅旺的利好。
基金公会表示，尽管今年基金销情转弱，不过，在第三季似略有改善。总销售额第三季按季升约32%至212亿美元；并录得22.5亿美元净流入，远高于第一及二季分别8.16亿美元及5.21亿美元的净流入。
今年首三季基金净销售额则按年上升36%，至36亿美元。
＂虽然基金总销售额有所下降，但净销售额的回升反映了投资者对投资基金的信心相较其他投资选择强。＂基金公会主席柏智伟（Arthur Bacci）称表示。
他表示，面对美国大选和其他市场的不确定因素，投资者积极管理他们的投资，并把资金转至较稳定的固定收益类别。随着选举结束和预期利率可能上升，估计投资者对股票基金的兴趣将会有所提升。
以主要类别来看，债券基金销情最佳。今年以来，债券基金总销售额按年上升174%，至271亿美元，占基金总销售额约54%。净销售额录得114亿美元，比去年同期录得的净流出大幅改善。
期内股票基金总销售额按年下跌约66%至131亿美元。在今年首三季，股票基金录得75亿美元净流出，远逊于去年，去年同期录得71亿美元净流入。平衡基金今年首三季录得4.71亿美元净流出，较去年同期的15亿美元的净流出有所改善。 （完） (记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。