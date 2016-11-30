基金产业：首三季基金总销售额按年跌18%，净销售额则升--香港投资基金公会

路透香港11月30日 - 香港投资基金公会周三发表的调查显示，今年首三季基金总销售额按年下跌18%，至504亿美元，投资者对股票基金兴趣转淡抵销了债券基金销售畅旺的利好。

基金公会表示，尽管今年基金销情转弱，不过，在第三季似略有改善。总销售额第三季按季升约32%至212亿美元；并录得22.5亿美元净流入，远高于第一及二季分别8.16亿美元及5.21亿美元的净流入。

今年首三季基金净销售额则按年上升36%，至36亿美元。

＂虽然基金总销售额有所下降，但净销售额的回升反映了投资者对投资基金的信心相较其他投资选择强。＂基金公会主席柏智伟（Arthur Bacci）称表示。

他表示，面对美国大选和其他市场的不确定因素，投资者积极管理他们的投资，并把资金转至较稳定的固定收益类别。随着选举结束和预期利率可能上升，估计投资者对股票基金的兴趣将会有所提升。

以主要类别来看，债券基金销情最佳。今年以来，债券基金总销售额按年上升174%，至271亿美元，占基金总销售额约54%。净销售额录得114亿美元，比去年同期录得的净流出大幅改善。