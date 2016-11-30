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亚洲 | 2016年 11月 30日 星期三 13:41 BJT

澳新汇市：新西兰元受利率前景支撑大涨，铁矿石价格重挫令澳元承压

新西兰元上涨主要是因为，之前新西兰央行称可能对抵押贷款实施限制，以抑制房价飙涨，这意味着其降息周期结束。

“新西兰央行仍认为楼市给金融体系带来风险，”ASB Bank首席分析师Nick Tuffley表示。“我们仍预计新西兰央行在可预见的未来维持利率在1.75%不变。”

本月稍早，新西兰央行降息至纪录低点1.75%。

新西兰元兑日圆 升至11个月高位80.52，本月涨幅有望达7.5%，为2012年以来月度最大涨幅。

新西兰元兑欧元 也上扬至1.4888，本月跌3%。

澳元兑美元 从稍早的0.7489跌至0.7471，在0.75前方遭遇沉重阻力。支撑位在0.7456，然后是0.7445.

之前澳洲公布10月建筑许可下降12.6%，对该国最强劲的行业之一是一大打击。澳元随之下跌。

中国铁矿石期货重挫7%，为连续第二日大跌，亦打压澳元。

11月迄今澳元下跌1.8%，主要由于美国大选后美元走强。

澳元兑新西兰元 下滑报1.0431，逼近11月日低点1.0354，本月跌1.7%。(完)

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(编译/审校 杜明霞/李爽/张涛)

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