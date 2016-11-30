韩国经济：2016年债务与GDP之比将小于预期--官员

路透首尔11月30日 - 韩国企划财政部周三表示，2016年底政府收支情况将好于稍早预期，因税收收入全年持续改善。

负责财政事务的次官Cho Kyoo-hong对记者表示，他预期今年年底时韩国的债务与国内生产总值(GDP)之比将约为38.7%或38.8%，小于企划财政部稍早预测的40.1%。

Cho Kyoo-hong表示，政府能够降低整体债务，是因为需要用于弥补预算赤字的债券发行下降了。

Cho Kyoo-hong表示，虽然企划财政部预计的实现预算平衡时间推迟后，但债务与GDP之比2017年不会超过40%，因为支出将受到控制。(完)