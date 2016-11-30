韩国经济：2016年债务与GDP之比将小于预期--官员

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透首尔11月30日 - 韩国企划财政部周三表示，2016年底政府收支情况将好于稍早预期，因税收收入全年持续改善。
负责财政事务的次官Cho Kyoo-hong对记者表示，他预期今年年底时韩国的债务与国内生产总值(GDP)之比将约为38.7%或38.8%，小于企划财政部稍早预测的40.1%。
Cho Kyoo-hong表示，政府能够降低整体债务，是因为需要用于弥补预算赤字的债券发行下降了。
Cho Kyoo-hong表示，虽然企划财政部预计的实现预算平衡时间推迟后，但债务与GDP之比2017年不会超过40%，因为支出将受到控制。(完)
(编译 张涛；审校 白云)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。