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亚洲 | 2016年 11月 30日 星期三 14:15 BJT

日本股市：大体收平，投资者在OPEC会议前保持观望

路透东京11月30日 - 日本股市周三几近收平，今日稍晚石油输出国组织(OPEC)将召开商定减产协议的会议，本周末将迎来至关重要的意大利宪改公投，在此之前，多数投资者保持观望。

日经指数 收平于18,308.48点。

东证股价指数 上涨0.1%至1,469.43点。JPX-日经400指数 收平在13,182.36点。（完）

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