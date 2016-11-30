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亚洲 | 2016年 11月 30日 星期三 14:21 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：油价反弹，等待稍晚的OPEC会议

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* 美元/日圆涨0.37%，欧元/美元跌0.17%，澳元/美元跌0.13%，新西兰元/美元涨0.28%

* 美元/人民币跌0.18%，美元/离岸人民币跌0.21%，美元/印度卢比跌0.14%，美元/韩元持平

* 日经指数跌0.01%，沪综指跌1.14%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.29%，西德克萨斯中质油涨0.69%，美国公债收益率报2.30%

* 特朗普预计将任命Wilbur Ross为商务部长--消息人士 ；特朗普料提名前高盛合伙人Mnuchin出任财长--消息人士

* 澳洲10月建筑许可迅速下滑，削弱决策者对明年经济增长的希望 (完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 于春红)

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