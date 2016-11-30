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亚洲 | 2016年 11月 30日 星期三 14:23 BJT

国际油市：油价上涨，OPEC开会前市场情绪紧张

油价上日跌近4%，因沙特阿拉伯、伊朗和伊拉克对于减产细节仍有争论。

尽管存在分歧，多数分析师仍预期OPEC将会达成某种形式的协议。

“我们预期OPEC将达成协议...我们认为OPEC要达成协议的决心依然很强。”澳新银行表示。

高盛、巴克莱和澳新银行的分析师都认为，如果OPEC达成协议，油价将很快升到每桶50美元上方。若达不成协议，则油价料将跌到40美元略上方。（完）

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产油国官方售价英文原文 (编译 张涛/高琦 审校 王洋/白云)

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