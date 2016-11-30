国际油市：油价上涨，OPEC开会前市场情绪紧张

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
油价上日跌近4%，因沙特阿拉伯、伊朗和伊拉克对于减产细节仍有争论。
尽管存在分歧，多数分析师仍预期OPEC将会达成某种形式的协议。
“我们预期OPEC将达成协议...我们认为OPEC要达成协议的决心依然很强。”澳新银行表示。
高盛、巴克莱和澳新银行的分析师都认为，如果OPEC达成协议，油价将很快升到每桶50美元上方。若达不成协议，则油价料将跌到40美元略上方。（完）
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产油国官方售价英文原文 (编译 张涛/高琦 审校 王洋/白云)
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