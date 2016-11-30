版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 30日 星期三 14:52 BJT

日本债市：公债价格略跌，准备迎接明日10年期券标售

当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.165%     +0.0   -0.165%
    五年期公债        -0.100%     +0.5   -0.105%
    10年期公债        0.020%     +1.0    0.010%
    20年期公债        0.450%     +1.0    0.440%
    30年期公债        0.570%     +1.0    0.560%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         150.56    -0.07    150.63
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 李爽/王洋  审校 高琦/王兴亚)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐