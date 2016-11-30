澳洲能源：西澳电网Western Power将上市，养老基金将拿下大部分股权

他称州政府将保留Western Power 49%的股份，计划将大约30%的股份出售给澳洲养老基金，20%出售给散户投资者。“这种模式将化解对外商所有权在国家安全方面的担忧。”

但是，出售计划依赖于自由党州政府赢得下届选举。选举将于2017年3月举行。

但反对党--工党影子财长Ben Wyatt告诉路透，Western Power是“坚实可靠的收入来源”，若工党当政则不会出售。

西澳大利亚州曾是澳洲经济表现最好的州，后因主要出口商品--铁矿石价格暴跌而令经济元气大伤。

西澳州政府周三称，出售Western Power 51%股权所得的资金将用于削减该州80亿澳元的债务，并设立一支30亿澳元的基础设施基金。

游说组织Infrastructure Partnerships Australia 之前对Western Power的估值为150亿澳元。

发行计划定于2018或2019年进行。(完)