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亚洲 | 2016年 11月 30日 星期三 15:14 BJT

台湾债市：10年增额券殖利率先跌后升，保守看待初级标售行情

* 10年公债105/11R期殖利率收盘逆转微升
    * 月底先轧空后，惟殖利率收回至平盘之上
    * 明日105/11R殖利率区间料在1.1-1.2%

    路透台北11月30日 - 台湾债市周三为月底最后交易日，盘初多头发动攻势，殖利率大
幅走低。但市场目前对标债的看法仍偏向保守，收盘殖利率反而小升。其中，下周增额发行
的台湾指标10年公债105/11R 殖利率也逆转收微升，交易偏清淡。
    
    交易员指出，今日冷券市场仍有公债买盘出笼；公司债方面，也有约四年半存续期、由
公股银行保证的公司债成交在0.99%，殖利率下行。多单气势偏强下，空头进场回补将殖利
率轧破1.10%。只不过市场对于下周105/11R期公债的标售仍没有把握，保守观望气氛仍弥漫
。
    
    〞成交少，不管做多或空两边都有机会，就看你拳头够不够大。〞一位大证券商交易员
说。
    
    但也有交易员提到，近期台债殖利率震荡过大，部分交易商变更持券的会计科目，或两
交易商互抛持券，冷券市场的买气真相如何仍有不少质疑。而10年公债殖利率从近期高点1.
41%，至今日盘中最低已超过30基点，投资盘在下周初级市场标售时，在此利率水位附近是
否真能买单，也颇有疑问。 
    
    〞有听说有人把东西(公债)往后面仓库丢，〞，他进一步解释，比如将持券的会计科目
由交易、备供出售，改成持有至到期，最后者的情况便可以不必跟着每日市价波动而认烈损
益。 
    
    105/11R期公债将于下周二(12月6日)标售，金额300亿台币，12月9日交割。    

     美国公债收益率周二小幅下跌，长债收益率触及近两周最低水准，因本月公债遭抛售
后，机构投资者买入美国公债平衡 其投资组合。美国30年期公债收益率触及12日最低2.944
%。指标10年期美国公债收 益率触及六日最低水准2.296%，较短期公债收益率也触及六日最
低。 
      
    他们预估，明日105/11R期公债交易区间料在1.10-1.20%。
         收盘价                  涨跌幅  报价(%)           区间(%)      成交值
  年期     期别                  (基点)                               (亿台币)
    10  105/11R                   +0.12   1.1230     1.0810-1.1230       60.00
     5   105/13                   -1.60   0.8150     0.8025-0.8200        7.00
                                                                    
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  30    105/10                         没有成交
  20     105/9                         没有成交
  10    105/11                           1.1198
   5    105/13                           0.8150
   3     105/1                           0.5500
   2    105/12                         没有成交
 (完)         

 (记者 高洁如; 审校 毕晓雯)

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