台湾债市：10年增额券殖利率先跌后升，保守看待初级标售行情

* 10年公债105/11R期殖利率收盘逆转微升 * 月底先轧空后，惟殖利率收回至平盘之上 * 明日105/11R殖利率区间料在1.1-1.2% 路透台北11月30日 - 台湾债市周三为月底最后交易日，盘初多头发动攻势，殖利率大 幅走低。但市场目前对标债的看法仍偏向保守，收盘殖利率反而小升。其中，下周增额发行 的台湾指标10年公债105/11R 殖利率也逆转收微升，交易偏清淡。 交易员指出，今日冷券市场仍有公债买盘出笼；公司债方面，也有约四年半存续期、由 公股银行保证的公司债成交在0.99%，殖利率下行。多单气势偏强下，空头进场回补将殖利 率轧破1.10%。只不过市场对于下周105/11R期公债的标售仍没有把握，保守观望气氛仍弥漫 。 〞成交少，不管做多或空两边都有机会，就看你拳头够不够大。〞一位大证券商交易员 说。 但也有交易员提到，近期台债殖利率震荡过大，部分交易商变更持券的会计科目，或两 交易商互抛持券，冷券市场的买气真相如何仍有不少质疑。而10年公债殖利率从近期高点1. 41%，至今日盘中最低已超过30基点，投资盘在下周初级市场标售时，在此利率水位附近是 否真能买单，也颇有疑问。 〞有听说有人把东西(公债)往后面仓库丢，〞，他进一步解释，比如将持券的会计科目 由交易、备供出售，改成持有至到期，最后者的情况便可以不必跟着每日市价波动而认烈损 益。 105/11R期公债将于下周二(12月6日)标售，金额300亿台币，12月9日交割。 美国公债收益率周二小幅下跌，长债收益率触及近两周最低水准，因本月公债遭抛售 后，机构投资者买入美国公债平衡 其投资组合。美国30年期公债收益率触及12日最低2.944 %。指标10年期美国公债收 益率触及六日最低水准2.296%，较短期公债收益率也触及六日最 低。 他们预估，明日105/11R期公债交易区间料在1.10-1.20%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 105/11R +0.12 1.1230 1.0810-1.1230 60.00 5 105/13 -1.60 0.8150 0.8025-0.8200 7.00 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 1.1198 5 105/13 0.8150 3 105/1 0.5500 2 105/12 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 毕晓雯)