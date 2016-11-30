全球金市：金价持平，美国升息阴影下料创2013年6月来最大月线跌幅

“市场似乎接受了特朗普当选有利于生意的看法，”金条服务提供商J. Rotbart & Co合伙人Joshua Rotbart说。

“他的那些有关增加基建投资、旨在加强本地企业的税改，还有将本地企业放在优先位置的进口改革的讲话，已经增强了经济增长预期，”他补充说。

“这开启了一股追逐风险的趋势，使得资金从黄金支持证券中流到股票等风险资产中。”

美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔周二称，美国升息的理由自11月初以来已“明显”增强，当时特朗普还未当选美国总统 。这成为美国货币政策很快将收紧的最新信号。

现货银 涨0.6%至每盎司16.67美元。

铂金 涨0.2%，至每盎司919.60美元。

钯金 涨0.1%至每盎司760.70美元。周二曾涨至一年半高位766.20。钯金价格本月上涨了逾23%，为2008年2月以来最大月度涨幅，表现优于其他贵金属。(完)

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