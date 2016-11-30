全球金市：金价持平，美国升息阴影下料创2013年6月来最大月线跌幅

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
“市场似乎接受了特朗普当选有利于生意的看法，”金条服务提供商J. Rotbart & Co合伙人Joshua Rotbart说。
“他的那些有关增加基建投资、旨在加强本地企业的税改，还有将本地企业放在优先位置的进口改革的讲话，已经增强了经济增长预期，”他补充说。
“这开启了一股追逐风险的趋势，使得资金从黄金支持证券中流到股票等风险资产中。”
美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔周二称，美国升息的理由自11月初以来已“明显”增强，当时特朗普还未当选美国总统 。这成为美国货币政策很快将收紧的最新信号。
现货银 涨0.6%至每盎司16.67美元。
铂金 涨0.2%，至每盎司919.60美元。
钯金 涨0.1%至每盎司760.70美元。周二曾涨至一年半高位766.20。钯金价格本月上涨了逾23%，为2008年2月以来最大月度涨幅，表现优于其他贵金属。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/白云; 审校 蔡美珍)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。