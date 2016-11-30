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亚洲 | 2016年 11月 30日 星期三 16:44 BJT

香港数据：10月底止外汇基金总资产升至35,934亿港元--金管局

路透香港11月30日 - 香港金融管理局（HKMA）周三公布，截至今年10月底止外汇基金总资产为35,934亿港元，较9月底增加196亿港元。

其中外币资产增加73亿港元，港元资产增加123亿港元。

货币发行局帐目显示，10月底的货币基础为16,173亿港元，较9月底减少7亿港元，减幅为0.04%。货币基础减少，主要是由于负债证明书总额减少。

外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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