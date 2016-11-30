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亚洲 | 2016年 11月 30日 星期三 15:33 BJT

金属期市：上海基本金属价格下跌，因中国遏制商品涨势且流动性紧张

中国上海期货交易所周一称，根据风控管理办法中有关交易限额的规定，经研究决定，自周二起，非期货公司会员或者客户在螺纹钢RB1701合约SRBF7和RB1705合约SRBK7日内开仓交易的最大数量分别为8,000手。

“工业金属下滑，因有迹象表明中国将继续采取措施抑制期货市场投机，引发投资者清算头寸，”澳新银行(ANZ)在一份报告中称。

沪锌 和沪铅 暴跌7%，而沪镍 、沪锡 跌逾4%。沪铜 收跌近4%。上海期交所金属走势拖累伦敦金属交易所(LME)金属价格下跌。

LME三个月期铜 逆转稍早涨势，跌0.3%至每吨5,686美元，周二跌3%。周一曾触及2015年6月以来最高。

金属市场在等候观望石油输出国组织(OPEC)今日稍晚的会议结果以及中国周四公布的11月工业生产数据。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/刘秀红；审校 王洋/艾茂林)

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