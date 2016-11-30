金属期市：上海基本金属价格下跌，因中国遏制商品涨势且流动性紧张

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
中国上海期货交易所周一称，根据风控管理办法中有关交易限额的规定，经研究决定，自周二起，非期货公司会员或者客户在螺纹钢RB1701合约SRBF7和RB1705合约SRBK7日内开仓交易的最大数量分别为8,000手。
“工业金属下滑，因有迹象表明中国将继续采取措施抑制期货市场投机，引发投资者清算头寸，”澳新银行(ANZ)在一份报告中称。
沪锌 和沪铅 暴跌7%，而沪镍 、沪锡 跌逾4%。沪铜 收跌近4%。上海期交所金属走势拖累伦敦金属交易所(LME)金属价格下跌。
LME三个月期铜 逆转稍早涨势，跌0.3%至每吨5,686美元，周二跌3%。周一曾触及2015年6月以来最高。
金属市场在等候观望石油输出国组织(OPEC)今日稍晚的会议结果以及中国周四公布的11月工业生产数据。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/刘秀红；审校 王洋/艾茂林)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。