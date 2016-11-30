版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 30日 星期三 15:41 BJT

表格：外资在韩国股市买超2,881亿韩元，已连续四天买超

路透首尔11月30日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0725GMT，外资
在韩国股市买超2,881亿韩元，已连续四天买超，此间累计净买入9,675亿
韩元的股票。
    
    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 
超)：

        日期        外资        机构投资人       散户
    ----------------------------------------------------
     11月30日      288.1         -331.9           45.0
    ^11月29日      450.8         -149.3           -8.3
     11月28日      208.7         -204.6          -19.6
     11月25日       19.9           -3.9          -36.3
     11月24日     -141.4          104.3           13.8
     11月23日      164.7          406.6         -216.3
     11月22日      344.9           51.7         -140.3
     11月21日       68.3          -49.0          -39.3
     11月18日       61.5         -331.0          235.0
     11月17日       61.8          -90.7            7.1
     11月16日       -8.0           65.7          -71.0
     11月15日     -205.9          109.2           71.8
     11月14日     -344.5          278.1           30.7
     11月11日     -449.5          378.2           89.7
     11月10日       47.9          229.5         -310.1
    ----------------------------------------------------
    本月以来      -315.4        1,822.6         -910.1
    ----------------------------------------------------
    今年以来    10,294.9       -5,568.8       -7,160.3
    ----------------------------------------------------
   
     注：^ 为修正后数据。(完)
    
  
 (编译 高琦 审校 刘秀红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐