英国金融：苏格兰皇家银行未能通过银行业压力测试，将须提高资本金

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
英国央行表示，在这次测试中，汇丰 、莱斯银行集团<LLOY. L>、Nationwide及英国桑坦德银行 并未出现任何资本不足情况。 RBS在0700GMT宣布了加强资本计划。RBS必须将资本率提高一个百分 点，这相当于20亿英镑左右。提高资本率可以透过进一步出售资本，未必 需要发股增资。 英国央行表示，RBS的新资本计划已获得英国央行审慎监管局(PRA)同 意。 金融政策委员会(FPC)声明稿称，根据压力测试结果，FPC认为金融体 系的总体资本足以在一个全面性严峻压力情境下，支持实体经济。 英国央行明年除了一年一度压力测试外，还将引入第二套压力测试。 英国央行周三公布更多第二套测试的细节，测试的时间框架将是七年 ，比基本测试的五年更长，而且将检视“严峻阻力”对获利能力构成挑战 的情况。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。