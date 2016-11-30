英国金融：苏格兰皇家银行未能通过银行业压力测试，将须提高资本金

英国央行表示，在这次测试中，汇丰 、莱斯银行集团<LLOY. L>、Nationwide及英国桑坦德银行 并未出现任何资本不足情况。 RBS在0700GMT宣布了加强资本计划。RBS必须将资本率提高一个百分 点，这相当于20亿英镑左右。提高资本率可以透过进一步出售资本，未必 需要发股增资。 英国央行表示，RBS的新资本计划已获得英国央行审慎监管局(PRA)同 意。 金融政策委员会(FPC)声明稿称，根据压力测试结果，FPC认为金融体 系的总体资本足以在一个全面性严峻压力情境下，支持实体经济。 英国央行明年除了一年一度压力测试外，还将引入第二套压力测试。 英国央行周三公布更多第二套测试的细节，测试的时间框架将是七年 ，比基本测试的五年更长，而且将检视“严峻阻力”对获利能力构成挑战 的情况。(完)