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亚洲 | 2016年 11月 30日 星期三 16:07 BJT

英国金融：苏格兰皇家银行未能通过银行业压力测试，将须提高资本金

英国央行表示，在这次测试中，汇丰 、莱斯银行集团<LLOY.
L>、Nationwide及英国桑坦德银行 并未出现任何资本不足情况。
    
    RBS在0700GMT宣布了加强资本计划。RBS必须将资本率提高一个百分
点，这相当于20亿英镑左右。提高资本率可以透过进一步出售资本，未必
需要发股增资。
    
    英国央行表示，RBS的新资本计划已获得英国央行审慎监管局(PRA)同
意。
    
    金融政策委员会(FPC)声明稿称，根据压力测试结果，FPC认为金融体
系的总体资本足以在一个全面性严峻压力情境下，支持实体经济。
    
    英国央行明年除了一年一度压力测试外，还将引入第二套压力测试。
    
    英国央行周三公布更多第二套测试的细节，测试的时间框架将是七年
，比基本测试的五年更长，而且将检视“严峻阻力”对获利能力构成挑战
的情况。(完)

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