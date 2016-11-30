中国期市：上期所周三夜盘起对锌和铅期货四个合约实施交易限额制度

路透北京11月30日 - 中国上海期货交易所称，自周三晚连续交易时段起，非期货公司会员或客户在锌ZN1701合约 和ZN1702合约 日内开仓交易的最大数量分别为1,500手，在铅PB1701合约 和PB1702合约 日内开仓交易的最大数量分别为1,000手。

上期所网站刊登的公告称，套期保值交易的开仓数量不受此限制。实际控制关系账户组日内开仓交易的最大数量参考单个客户执行，对违反上述规定的实际控制关系账户组，交易所将从下一交易日起，对其采取限制开仓三个交易日的监管措施。

“情节严重的，按《上海期货交易所违规处理办法》处理。交易所可根据市场情况对交易限额进行调整。”公告表示。

公告明确，日内开仓交易的最大数量是指非期货公司会员或者客户在某一交易日某一合约上的买开仓报单数量与卖开仓报单数量之和。

此前，上期所已对螺纹钢期货两个合约实施交易限额制度。

针对下半年以来部分商品期货品种价格波动加大的情况，中国监管层主动出手防范市场风险，三大期货交易所连续出台降温举措。上期所10月共对五起造成价格异常波动的交易行为进行排查，当月共处理异常交易行为59起，其中频繁报撤单超限32起。 （完）

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