路透基点：中国绿色动力环保寻求1亿美元等值贷款--TRLPC

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月30日 - 汤森路透旗下基点报导，绿色动力环保集团股份有限公司正在寻求1亿美元等值五年期在岸贷款。
三菱东京日联银行是本案的牵头行兼簿记行，贷款利率为中国人民银行基准利率的92%。
银行受邀按以下几个层级参贷：承贷3,000万美元或以上，担任牵头行并获得40个基点的前端费；承贷1,500-2,900万美元，担任主办行并有32个基点的费率；承贷低于1,500万美元，担任安排行，费率是16个基点。
12月6日和7日在上海和武汉安排有实地考察。银行回复截止日期是12月16日。
所筹资金用于资本支出。
在香港上市的绿色动力环保是由北京市国有资产经营有限责任公司投资控股，后者为本贷款案提供担保。（完）
(编译 高琦 审校 白云)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。