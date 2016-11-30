路透基点：中国绿色动力环保寻求1亿美元等值贷款--TRLPC

路透香港11月30日 - 汤森路透旗下基点报导，绿色动力环保集团股份有限公司正在寻求1亿美元等值五年期在岸贷款。

三菱东京日联银行是本案的牵头行兼簿记行，贷款利率为中国人民银行基准利率的92%。

银行受邀按以下几个层级参贷：承贷3,000万美元或以上，担任牵头行并获得40个基点的前端费；承贷1,500-2,900万美元，担任主办行并有32个基点的费率；承贷低于1,500万美元，担任安排行，费率是16个基点。

12月6日和7日在上海和武汉安排有实地考察。银行回复截止日期是12月16日。

所筹资金用于资本支出。

在香港上市的绿色动力环保是由北京市国有资产经营有限责任公司投资控股，后者为本贷款案提供担保。（完）