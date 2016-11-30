香港保险：首三季中国内地访客新造保费489亿港元，按年增长132%

路透香港11月30日 - 香港保险业监理处周三公布，今年首三季本地保险公司向中国内地访客发出的保单新造保费为489亿港元，与去年同期公布的数字比较增长132%，并占同期个人业务的总新造保单保费比重37%。

按路透的计算，第三季内地访客新造保单保费为188亿港元，较第二季169亿港元上升11%，但较第二季的按季增速28%明显放缓。

受人民币贬值影响，内地居民境外购买保险需求大增，不少内地人来港以银联刷卡购买美元、港元保单，但今年初开始国内监管层开始着手封堵借这一内地资金外流渠道。

上月银联国际重申，境内居民在境外购买与意外、疾病等旅游消费相关的经常项目保险，可以使用银联卡支付；其他保险项目严禁使用银联卡支付。

保监处的资料显示，以首三季年化个人新造直接业务金额计，保诚 、友邦 及安盛的离岸业务占比最高，分别达73%、70%及61%，反映包括内地访客在内的非香港居民身份证购买保单的生意比重较大。

相反，期内年化个人新造直接业务居首的中国人寿（海外）的离岸业务比重只有27%，另一中资行中银人寿的离岸业务占比亦仅15%。

另外，香港保险市场于首三季的毛保费总额为3,273亿港元，按年增长20%。（完）

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