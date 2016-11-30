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亚洲 | 2016年 11月 30日 星期三 16:17 BJT

《汇市简讯》美元/日圆尽管在113.00处遇阻，但仍有上行风险

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* 美元/日圆在113.00处遇阻，在接近高点时出现伽玛(gamma)相关卖盘

* 据称投机客也在盘中出售美元

* 日本出口商在月底卖出剩余应收账款

* 日本进口商和投资者提供了上行支撑

* 转换线暗示该货币对将上涨，表明仍受到正面动能

* 支撑位在111.85

* 美元/日圆的一目均衡图表：reut.rs/2gw5xf9 (完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 高琦)

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