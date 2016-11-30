版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 30日 星期三 16:15 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--11月30日

路透11月30日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本
地时间16:13时，1港元=0.88783人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为23.3%，低于上交易日收盘的24.40%。
    
  公司名      A股代码      H股代码    A股价格(元  H股价格(港     A/H股比价
                                          )           元)      
 工商银行                                   4.52         4.75           1.07
 建设银行                                   5.57         5.78           1.09
 中国银行                                   3.51         3.53           1.12
 农业银行                                   3.21         3.25           1.11
 招商银行                                  18.55        19.16           1.09
 中信银行                                   6.72         5.06           1.50
 交通银行                                   5.86         5.96           1.11
 民生银行                                   9.50         8.76           1.22
 中国人寿                                  25.79        22.55           1.29
 中国平安                                  36.33        42.90           0.95
 中国太保                                  30.21        30.15           1.13
 中信证券                                  17.75        18.16           1.10
 新华人寿                                  46.25        39.25           1.33
 海通证券                                  16.76        14.96           1.26
 华能国际                                   7.66         4.86           1.78
 大唐发电                                   4.05         2.09           2.18
 华电国际                                   5.28         3.29           1.81
 中煤能源                                   6.23         3.91           1.79
 中国神华                                  16.93        16.06           1.19
 中国石油                                   7.62         5.27           1.63
 兖州煤业                                  11.79         5.42           2.45
 中国石化                                   5.12         5.42           1.06
 上海石化                                   6.11         4.08           1.69
 中海油服                                  13.13         7.35           2.01
 仪征化纤                                   4.06         1.59           2.88
 中国铝业                                   4.66         3.46           1.52
 江西铜业                                  19.11        11.86           1.81
 洛阳钼业                                   4.07         2.00           2.29
 紫金矿业                                   3.56         2.60           1.54
 马钢股份                                   2.97         2.04           1.64
 鞍钢股份                                   5.21         4.38           1.34
 重庆钢铁                                   2.52         2.47           1.15
 海螺水泥                                  18.14        22.45           0.91
 洛阳玻璃                                  25.61         5.60           5.15
 京城机电                                  10.59         3.71           3.22
 中联重科                                   4.76         3.57           1.50
 金隅股份                                   4.54         2.99           1.71
 中国国航                                   7.95         5.32           1.68
 东方航空                                   6.62         3.77           1.98
 南方航空                                   7.74         4.45           1.96
 中国远洋                                   5.98         3.18           2.12
 中海集运                                   4.45         1.83           2.74
 中集集团                                  15.28        11.72           1.47
 中海发展                                   7.39         4.56           1.83
 宁沪高速                                   8.97        10.34           0.98
 深高速                                     8.71         7.45           1.32
 成渝高速                                   5.01         3.22           1.75
 皖通高速                                  15.13         6.36           2.68
 广深铁路                                   4.52         4.10           1.24
 中国南车                                  11.98         7.66           1.76
 中国交建                                  16.03         9.30           1.94
 中国铁建                                  12.58        11.02           1.29
 中国中铁                                   9.80         7.00           1.58
 长城汽车                                  10.84         7.30           1.67
 比亚迪                                    55.33        46.70           1.33
 广汽集团                                  25.14        10.16           2.79
 青岛啤酒                                  30.88        30.60           1.14
 白云山                                    25.15        18.66           1.52
 新华制药                                  13.13         5.70           2.59
 海信科龙                                  10.83         6.77           1.80
 南京熊猫                                  15.25         7.31           2.35
 晨鸣纸业                                  10.73         7.70           1.57
 上海医药                                  20.28        19.40           1.18
 中兴通讯                                  16.84        12.60           1.51
 东方电气                                  10.25         6.41           1.80
 潍柴动力                                  10.20        12.50           0.92
 东北电气                                   7.81         2.98           2.95
 广船国际                                  27.70        11.62           2.68
 昆明机床                                   8.18         2.72           3.39
 一拖股份                                  11.17         4.53           2.78
 北辰实业                                   4.29         2.56           1.89
 创业环保                                   8.72         4.41           2.23
 中国中冶                                   5.38         2.78           2.18
 金风科技                                  18.84        12.24           1.73
 丽珠                                      58.91        49.95           1.33
 万科                                      26.98        23.80           1.28
 郑煤机                                     6.72         3.93           1.93
 大连港                                     2.90         1.42           2.30
 山东墨龙                                  10.96         3.42           3.61
 浙江世宝                                  40.05        10.88           4.15
 复星医药                                  23.80        24.40           1.10
 光大银行                                   4.09         3.68           1.25
 东江环保                                  19.06        13.88           1.55
 上海电气                                   8.42         3.74           2.54
 广发证券                                  19.55        18.16           1.21
 华泰证券                                  19.83        17.82           1.25
 东方证券                                  17.01         8.22           2.33
 光大证券                                  17.62        12.08           1.64
 招商证券                                  19.08        12.58           1.71
   
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐