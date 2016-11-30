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亚洲 | 2016年 11月 30日 星期三 17:29 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币连四日收升，本月跌幅1.69%创去年8月以来最大

* 人民币小幅收升，盘中触及近两周新高
    * 部分头寸止损或止盈，缓解大行维稳压力
    * 市场逢低购汇仍占主导压制反弹空间
    * 银行间人民币流动性紧张，短端掉期上行

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京11月30日 - 人民币兑美元即期 周三连四日收升，中间价亦连
三日上涨。人民币本月下跌1.69%，创去年811汇改以来最大月度跌幅。交易员称，中间价借
美元指数调整连续上行，部分前期美元多头止损或止盈，小幅缓解大行维稳压力。大行在6.
90关口内提供美元流动性，但市场逢低购汇仍占主导，汇价反弹空间受限。
    
    他们并指出，美元指数暂未看到趋势转向迹象，下月加息落定前美指料整体强势。而12
月4日的意大利公投可能是年底的最后一只黑天鹅，将对欧元产生重大影响，间接影响美元
指数。由于境内银行间流动性明显紧张，导致境内美元/人民币短端掉期也出现上行，但市
场预期流动性影响不具备长期性，长端掉期波动不大。
    
    “这两天结汇出来了一些，有些人止损，也有些人想借力用力，钻央妈空子，先结汇后
面再捡回来，也算是配合央妈，但我觉得趋势还是没有变。”一中资行交易员称。
    
    亦有外资行交易员表示，今天欧元下跌，美元略上浮，而大行在6.90关口以内提供流动
性。12月4日意大利将举行公投，市场预测有半数以上的可能民众选择不改革，也将导致意
大利脱欧，这将对年底和明年初的国际市场产生冲击，间接影响人民币。
    
    掉期方面，境内美元/人民币短端掉期 早盘一度触及10.00点的高位，日内
均保持较高水平，而平常掉期点在3左右；但长端掉期 最新报570点，和昨日变
化不大。

    全球汇市方面，美元周三小升，因美国公债收益率(殖利率)结束三天跌势，恢复上升，
美元兑日圆有望创下七年来最大单月涨幅。 

     以下为今日在岸市场16:30人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要
报价：  
    
 在岸市场人民币兑美      今日         上日         升贬
 元                                              
 即期成交价格<CNY=CF    6.887        6.8914       0.06%
                 XS>                             
    中间价              6.8865       6.8889       0.03%
 成交额<CNYSPTVOL=CF  289.49亿美   297.2亿美元       
                 XT>      元                     
  日内波动幅度(pips)      58        日低6.888    日高6.88
                                                    22
    今年以来升贬幅度                               -5.71%
  2005年汇改以来升贬                               20.18%
                幅度                             
 一年期美元/人民币掉         570                         
                  期                             
                                                 
                                                     
 离岸人民币市场          今日         上日               
    CNH即期             6.901        6.9139              
 一年期NDF<CNY1YNDFO    7.0846       7.0893              
                R=>                              
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.8858；
人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15
点的参考汇率为7.3214、6.1072和8.5928。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑
参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 杨淑祯)

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