更新版 1-中国汇市：人民币连四日收升，本月跌幅1.69%创去年8月以来最大

* 人民币小幅收升，盘中触及近两周新高 * 部分头寸止损或止盈，缓解大行维稳压力 * 市场逢低购汇仍占主导压制反弹空间 * 银行间人民币流动性紧张，短端掉期上行 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京11月30日 - 人民币兑美元即期 周三连四日收升，中间价亦连 三日上涨。人民币本月下跌1.69%，创去年811汇改以来最大月度跌幅。交易员称，中间价借 美元指数调整连续上行，部分前期美元多头止损或止盈，小幅缓解大行维稳压力。大行在6. 90关口内提供美元流动性，但市场逢低购汇仍占主导，汇价反弹空间受限。 他们并指出，美元指数暂未看到趋势转向迹象，下月加息落定前美指料整体强势。而12 月4日的意大利公投可能是年底的最后一只黑天鹅，将对欧元产生重大影响，间接影响美元 指数。由于境内银行间流动性明显紧张，导致境内美元/人民币短端掉期也出现上行，但市 场预期流动性影响不具备长期性，长端掉期波动不大。 “这两天结汇出来了一些，有些人止损，也有些人想借力用力，钻央妈空子，先结汇后 面再捡回来，也算是配合央妈，但我觉得趋势还是没有变。”一中资行交易员称。 亦有外资行交易员表示，今天欧元下跌，美元略上浮，而大行在6.90关口以内提供流动 性。12月4日意大利将举行公投，市场预测有半数以上的可能民众选择不改革，也将导致意 大利脱欧，这将对年底和明年初的国际市场产生冲击，间接影响人民币。 掉期方面，境内美元/人民币短端掉期 早盘一度触及10.00点的高位，日内 均保持较高水平，而平常掉期点在3左右；但长端掉期 最新报570点，和昨日变 化不大。 全球汇市方面，美元周三小升，因美国公债收益率(殖利率)结束三天跌势，恢复上升， 美元兑日圆有望创下七年来最大单月涨幅。 以下为今日在岸市场16:30人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要 报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=CF 6.887 6.8914 0.06% XS> 中间价 6.8865 6.8889 0.03% 成交额<CNYSPTVOL=CF 289.49亿美 297.2亿美元 XT> 元 日内波动幅度(pips) 58 日低6.888 日高6.88 22 今年以来升贬幅度 -5.71% 2005年汇改以来升贬 20.18% 幅度 一年期美元/人民币掉 570 期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.901 6.9139 一年期NDF<CNY1YNDFO 7.0846 7.0893 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.8858； 人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15 点的参考汇率为7.3214、6.1072和8.5928。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑 参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 杨淑祯)