香港经济：10月访港旅客按年跌2.4%，非中国旅客连续两月回升--旅发局

路透香港11月30日 - 香港旅游发展局周三公布数据显示，今年10月整体访港旅客按年跌2.4%，跌幅较上月略低，其中内地旅客减少3.5%，非中国内地旅客虽连续第二个月回升，但按年增长率则逊于9月。

月内过夜旅客人次按年减0.8%，其中中国内地过夜旅客跌幅2.8%。至于不过夜旅客整体减幅3.7%，其中内地旅客跌3.9%。

旅发局数字指出，10月份整体访港旅客为495.4万人次，去年同期为507.3万；其中中国内地旅客占约75%，为372.4万人次。

10月份非中国内地旅客按年增1.1%，当中短途旅客市场微升0.4%，旅客增加最多的市场为印尼，月内升幅达18.1%。台湾为最大短途地区旅客来源，其次为南韩，月内旅客按年分别减少7.6%和增加9.2%。

月内长途旅客按年增3.2%，至45.7万，比9月份1.6%的升幅扩大。占长途旅客市场四分之一的美国，月内旅客数目按年微升0.8%。增幅最大的为加拿大，达7.1%。

旅发局表示，今年首10个月，整体访港旅客按年跌5.7%，达约4,667万人次，其中内地旅客跌幅8.2%，约为3,544万。

访港旅客下跌对本地零售业冲击持续，截至今年9月香港零售业总销售货值已连续19个月下滑，不过9月份的按年跌幅显着收窄至4.1%。 政府将于明天（12月1日）公布10月份的零售销售数字。（完）

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