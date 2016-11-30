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亚洲 | 2016年 11月 30日 星期三 16:49 BJT

台湾汇市：台币连两日收跌，外资定价交易引导趋贬惟出口商抛汇收敛贬幅

* 台币兑美元连续第二日收跌
    * 早盘外资汇出并有外资定价交易引导趋贬
    * 出口商抛汇及午后外资转卖汇令贬幅收敛
    * 明日台币波动区间料在31.800-31.920

    路透台北11月30日 - 台币兑美元 周三带量收贬。交易员表示，台币早盘因消化外资积极汇出而
趋弱整理，且有外资在11点进行FIXING(定价)交易引导台币贬向31.90，惟出口商进场抛汇及午后外资转为小
幅卖汇皆令贬幅略见收敛。
    
    他们指出，市场聚焦周五公布的非农就业报告及12月中美联储议息会议，短线国际美元料持于高档整理，
而台币也难跳脱大区间盘整格局，后续关注外资动向及美元走势。
    
    〞再来就等非农数据，最近台币就是盘整，也没什么方向。〞一位大型公营银行交易员说。
    
    资金流向方面，交易员也称，今日台北及元太外汇合计成交量放大至14.1亿美元，量能明显转趋热络，主
要交投来自早盘外资大量美元买需，加以出口商抛汇需求也增多，目前两股力道拉扯暂由外资汇出略胜一筹，
然外资午后转为小幅调节美元部位。
    
    交易员认为，尽管美国经济数据亮眼未能支撑国际美元续强，但韩元等亚币盘初仍旧大致持平上日，反观
台币则因外资偏向汇出而走势疲软，跟亚币盘势不同调，好像在走自己的路。
    
    周二美国公布强于预期的第三季国内生产总值(GDP)数据后，美元一度全线走强，兑避险日圆劲升逾1.2%
，但之后美元回吐当日大部分升幅。即便是显示美国消费者信心升至2007年7月以来最高水准的数据，也未能
劝阻投资人抛售美元，因美元升势动能看来已经消竭。 
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点维持上日尾盘的价平水准
；目前一个月美元/台币远汇 报31.829/31.890，上日收在31.780。    
    
    亚币在周三温和走高，人民币 触及11月17日以来最强水准6.8822。 11月新兴亚洲货币料录得
月度跌幅，特朗普在美国大选中意外获胜激发美元强势上涨。 
    
    韩元 周三大致持平，美元在石油输出国组织(OPEC)会议之前变动不大。OPEC今日稍后召开会议，可
能给金融市场带来更多不确定性。 
 
    
    台湾股市周三收涨0.53%至9,240.71点。证券交易所资料显示，外资及陆资在台股转为买超10.25亿台币，
累计11月在台股卖超961.95亿台币。 
       
    交易员预估，明日台币兑美元区间暂看31.800-31.920。
      
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 16:00            台币/美元   上日收盘  波动区间       开盘价     成交量  上日成
                       报价                                       亿美元  交量／
                                                                          亿美元
                                                                                
 台北外汇经纪公      31.890     31.818  31.788-31.909   31.820      9.59    7.72
 司                                                                       
 元太外汇经纪公      31.889     31.817  31.805-31.905   31.820      4.51    2.69
 司                                                                       
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期         -0.020/0.000               -0.020/0.000
 美元/台币六个月期        -0.080/-0.040              -0.090/-0.050
  (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价    

 (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)

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