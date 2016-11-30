台湾汇市：台币连两日收跌，外资定价交易引导趋贬惟出口商抛汇收敛贬幅

* 台币兑美元连续第二日收跌 * 早盘外资汇出并有外资定价交易引导趋贬 * 出口商抛汇及午后外资转卖汇令贬幅收敛 * 明日台币波动区间料在31.800-31.920 路透台北11月30日 - 台币兑美元 周三带量收贬。交易员表示，台币早盘因消化外资积极汇出而 趋弱整理，且有外资在11点进行FIXING(定价)交易引导台币贬向31.90，惟出口商进场抛汇及午后外资转为小 幅卖汇皆令贬幅略见收敛。 他们指出，市场聚焦周五公布的非农就业报告及12月中美联储议息会议，短线国际美元料持于高档整理， 而台币也难跳脱大区间盘整格局，后续关注外资动向及美元走势。 〞再来就等非农数据，最近台币就是盘整，也没什么方向。〞一位大型公营银行交易员说。 资金流向方面，交易员也称，今日台北及元太外汇合计成交量放大至14.1亿美元，量能明显转趋热络，主 要交投来自早盘外资大量美元买需，加以出口商抛汇需求也增多，目前两股力道拉扯暂由外资汇出略胜一筹， 然外资午后转为小幅调节美元部位。 交易员认为，尽管美国经济数据亮眼未能支撑国际美元续强，但韩元等亚币盘初仍旧大致持平上日，反观 台币则因外资偏向汇出而走势疲软，跟亚币盘势不同调，好像在走自己的路。 周二美国公布强于预期的第三季国内生产总值(GDP)数据后，美元一度全线走强，兑避险日圆劲升逾1.2% ，但之后美元回吐当日大部分升幅。即便是显示美国消费者信心升至2007年7月以来最高水准的数据，也未能 劝阻投资人抛售美元，因美元升势动能看来已经消竭。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点维持上日尾盘的价平水准 ；目前一个月美元/台币远汇 报31.829/31.890，上日收在31.780。 亚币在周三温和走高，人民币 触及11月17日以来最强水准6.8822。 11月新兴亚洲货币料录得 月度跌幅，特朗普在美国大选中意外获胜激发美元强势上涨。 韩元 周三大致持平，美元在石油输出国组织(OPEC)会议之前变动不大。OPEC今日稍后召开会议，可 能给金融市场带来更多不确定性。 台湾股市周三收涨0.53%至9,240.71点。证券交易所资料显示，外资及陆资在台股转为买超10.25亿台币， 累计11月在台股卖超961.95亿台币。 交易员预估，明日台币兑美元区间暂看31.800-31.920。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成 报价 亿美元 交量／ 亿美元 台北外汇经纪公 31.890 31.818 31.788-31.909 31.820 9.59 7.72 司 元太外汇经纪公 31.889 31.817 31.805-31.905 31.820 4.51 2.69 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.020/0.000 -0.020/0.000 美元/台币六个月期 -0.080/-0.040 -0.090/-0.050 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)