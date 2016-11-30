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亚洲 | 2016年 11月 30日 星期三 17:19 BJT

中国外汇：6月末对外证券投资资产3,120亿美元，较去年末增11%--外管局

路透北京11月30日 - 中国国家外汇管理局周三公布，2016年6月末，中国对外证券投资资产（不含储备资产）3,120亿美元，较去年末大增312亿美元或11%。其中，股权类投资1,867亿美元，债券类投资1,254亿美元。

外管局网站新闻稿显示，投资前五位的国家/地区是美国、中国香港、开曼群岛、英属维尔京群岛和英国，投资金额分别为1,166亿美元、724亿美元、203亿美元、143亿美元和137亿美元。

中国国家外汇管理局此前公布，2015年末，中国对外证券投资资产（不含储备资产）2,808亿美元，较去年6月末减少60亿美元。其中，股权类投资1,687亿美元，债券类投资1,121亿美元。 （完）

详情参见外管局网站 www.safe.gov.cn/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gPZxdnX293QwML7zALA09P02Bnr1BvI2c_E_1wkA6zeGd3Rw8Tcx8DAwsTdwMDTxMnfz8P50BDA09jiLwBDuBooO_nkZ-bql-QnZ3m6KioCACk6Xh-/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfSENEQ01LRzEwODRJQzBJSUpRRUpKSDEySTI!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/safe_web_store/safe_web/whxw/sjjd/node_news_sjjd_store/82b08b804f27da09a91ebd7a2f88d547 (发稿 张晓翀；审校 杨淑祯)

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